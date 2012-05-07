رفتن کی روش صحت ندارد/ تصمیم گیری در مورد حضور بازیکنان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در مورد رفتن کی روش به تیم ملی سوئیس اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و آقای کی روش مصمم است کار خود را در تیم ملی ایران تا جام جهانی به سرانجام برساند.

وی تصریح کرد: ایشان یک مربی حرفه ای هستند و خیلی محکم است که تا پایان کار در تیم ملی ایران بماند.

کفاشیان همچنین در رابطه با عدم حضور دروازه بان خارجی در لیگ برتر و لیگ یک نیز گفت: برای تعیین تکلیف حضور دروازه بان و بازیکنان خارجی در لیگ برتر و دیگر لیگ ها، هفته آینده در جلسه هیئت رئیسه سیاست های سازمان لیگ بررسی و تصمیم گرفته خواهد شد که چطور ما حضور بازیکنان خارجی بی کیفیت را محدود کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بازیکنان خارجی که به ایران آمده اند کیفیت عملکرد خوبی نداشته اند، تصریح کرد: اگر ارزیابی ما این باشد که حضور بازیکن خارجی می تواند در لیگ های مختلف چه برتر و چه یک از جمله دروازه بان یا غیره به نفع فوتبال ما باشد می گذاریم این کار انجام شود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور یادآور شد: این در حالیست که بسیاری از بازیکنهای خارجی که آمدند از کیفیت خوبی برخوردار نبودند ولی در قبال این بازیکنان افراد واسطه ای بهره مند شدند که در صورتیکه به این نتیجه برسیم قطعا جلوی آن را خواهیم گرفت.

کفاشیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد کاهش تیم های لیگ برتر نیز گفت: احتمال کاهش تعداد تیمهای لیگ برتری وجود دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور همچنین با اشاره به رای کمیته استیناف در خصوص بازی پرسپولیس و داماش نیز اظهار داشت: با توجه به شرایطی که باشگاه پرسپولیس داشت ما به کمیته استیناف توصیه کردیم که دو امتیاز پرسپولیس را برگرداند.

وی با بیان اینکه در کمیته استیناف نیز بحث های زیادی صورت گرفت، یادآور شد: در پایان نیز با سه رای موافق و دو رای مخالف تصمیم بر برگردان دو امتیاز پرسپولیس گرفته شد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور با اشاره به اینکه رای رسمی کمیته استیناف بعداز ظهر دیروز اعلام شد، افزود: طبق رای کمیته استیناف دو امتیاز تیم پرسپولیس برگردانده می شود و یک محرومیت نیز برای تماشاگران این تیم در نظر گرفته شده است.

کفاشیان در پایان در رابطه با توصیه های وی در زمینه رای بازی پرسپولیس و داماش گفت: کمیته استیناف به من گفتند زیاد توصیه نکنم چون ممکن است ما عکس آن را عمل کنیم.

وی از رای و تصمیم کمیته استیناف تشکر کرد و گفت: سعی می کنیم دفعه بعد دیگر توصیه نکنیم!

وی همچنین در مورد "لیوان معروف" نیز گفت: لیوان معروف هنوز دست ماست و از آن آب می خوریم!