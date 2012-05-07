38 فعال عرصه تعلیم و تربیت استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز دوشنبه از 26 معلم برتر کشوری، استانی و 12 مخترع فرهنگی در تالار شهید مطهری سمنان تجلیل شد.

در این مراسم، استاندار سمنان بر اهمیت والای علم که دارای ارزش و جایگاه خاصی است، تاکید کرد و گفت: به همین دلیل عالم نیز جایگاه ویژه ای دارد و حساسیت کار معلمان بیش از پیش نمایان می شود.

عباس رهی تاکید کرد: معلمان قدر جایگاه خود را بدانند، چون محصول کار معلمی قابل جایگزینی با چیز دیگری در این دنیا نیست.

وی با بیان اینکه رضایت خداوند در کار معلمان باید در اولویت قرار گیرد، افزود: علم انسان باید به نحوی باشد تا او را به سوی خداوند رهنمون کند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه علم، عاملی برای تربیت و ادب انسان است، گفت: تربیت از وظایف مهم معلمان است زیرا ایشان منشاء و حامل علم و اندیشه در جامعه محسوب می شوند.

رهی با بیان اینکه علم، عشق و ایمان از مهمترین محورهای عوامل ایجاد انسان کامل است، تصریح کرد: فرهنگیان استان سمنان باید هم گام با اولیای دانش آموزان در راستای پرورش استعدادهای دانش آموزان بکوشند.

به گزارش مهر: در این مراسم که در آخرین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد، از 23 معلم برتر استانی، 12 مخترع فرهنگی و همچنین از مجتبی تعصبی و محمدرضا مختارنژاد از شاهرود و حکیمه صمدزاده از سمنان به عنوان سه معلم برتر کشوری تجلیل شد.