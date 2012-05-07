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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

سرهنگ موسوی:

رشد علم و دانش مرهون مجاهدت استادان است

رشد علم و دانش مرهون مجاهدت استادان است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه علی آباد کتول با اشاره به اینکه رشد علم و دانش مرهون تلاش، دلسوزی و مجاهدت استادان است، پیشرفت ایران در زمینه فناوری هسته ای را نمونه ای بارز از پیشرفت علمی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید علی موسوی در حاشیه مراسم تجلیل از استادان دانشگاه آزاد علی آباد افزود: اگر امروز تهدیدهای ایادی استکبار راه به جایی نمی برد و با شکست روبرو می شود به خاطر همین ارتقای علمی دانشمندان و اساتید است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، نقش اساتید دانشگاهها را در سرعت بخشیدن به پیشرفت علمی در عرصه های آموزشی، پژوهشی و نظامی چشمگیر قلمداد کرد و افزود: به طور طبیعی هر کشوری که از لحاظ علمی پیشرفت کند از لحاظ امنیتی نیز رشد خواهد کرد.
 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه علی آباد کتول در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه شده توسط رئیس واحد علی آباد کتول عنوان کرد: رشد چشمگیر مقالات علمی و موفقیتهای درخشان اساتید و دانشجویان واحد علی آباد کتول در عرصه های جهانی نگاه همه مسئولان را به این واحد دانشگاهی معطوف ساخته که این افتخاری بسیار بزرگ برای استان و شهرستان است.
کد مطلب 1596179

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