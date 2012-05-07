انتقال 400 میلیارد تومان سهام بانک ملی به گروه توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری امروز در نشستی خبری گفت: ماحصل نقل و انتقال انجام شده بدهی بیش از 400 میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به بانک ملی است که این مبلغ در سال جاری از محل افزایش سرمایه تامین می شود.

مدیرعامل گروه توسعه ملی افزود: این سهام از بانک ملی دریافت شده و برهمین اساس سود شرکت نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است و با افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، بدهی نیز به افزایش سرمایه تبدیل می شود که به خالص دارایی ها خواهد افزود.

وی ادامه داد: بر اساس این انتقال 9.8 درصد مالکیت پتروشیمی خارک، 7 درصد سهام پتروشیمی شازند، 12.6 درصد سهام شرکت های توسعه صنایع بهشهر، شرکت های سیمانی و دارویی، صنایع پتروشیمی، فولاد و معادن به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتقل شد.

حیدری تصریح کرد: سود هر سهم این شرکت در سال 1390 از 508 به 752 ریال رشد کرد و برای سال جاری نیز رقم 765 ریال پیش بینی شده است.

مدیرعامل گروه توسعه ملی، راهبرد این گروه را کسب درآمد از محل سود تقسیمی سهام شرکت ها اعلام و پیش بینی کرد که در سال جاری 99.4 درصد از درآمدها از محل سود تقسیمی برآوردی شرکت های سرمایه پذیر باشد.

به گفته حیدری، حداقل خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ازای هر سهم 5 هزار و 406 ریال است.

وی با اشاره به در اختیار داشتن 50 درصد از مالکیت پتروشیمی شازند و 6.8 درصد مالکیت پتروشیمی خارک گفت: براساس مصوبه روزگذشته مجلس شورای اسلامی، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی برای مدت 10 سال حداکثر 65 درصد قیمت فوب خواهد بود و این امر تاثیر مناسبی بر وضعیت شرکت خواهد داشت.