شهید مطهری معلم اخلاق بود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر دوشنبه در همایش روز معلم به شخصیت کم نظیر استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد و افزود: حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری به جوانان و قشر فرهنگی توصیه اکید داشتند تا تمام آثار این استاد برجسته را مطالعه کنند و این گواه روشنی است بر ارزشمندی و تأثیر شگرف این آثار بر ذهن و اندیشه جوانان.

وی با بیان اینکه معلمی شغل انبیاست گفت: وظیفه تمامی معلمین این است که راه و روش امام راحل ، مقام معظم رهبری و استاد شهید مطهری را در مسائل تربیتی ادامه بدهند و اندیشه های این بزرگوران را به نسل جدید انتقال دهند.

کر وظیفه ذاتی معلم را تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های اجتماعی قشر عظیمی از جامعه همچون دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند به دست معلمین ترسیم می یابد و این وظیفه سنگینی است.

فرماندار شهرستان آق قلا به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: وظیفه معلم در انتقال مفاهیم و اهداف مقام معظم رهبری به قشر دانش آموز سنگین است و باید به این دانش آموزان انتقال دهند که با تحقق این شعار کشور به خودکفایی ملی خواهد رسید و از کالاهای خارجی بی نیاز خواهد شد.

وی در ادامه سخنانش افزود: نقش معلم برتربیت روحی انسان همتراز بانقش پدر است و کار معلم باقیات وصالحاتی است که تاابد ماندگار می ماند.

فرماندار شهرستان آق قلا با بیان اینکه معلم باید انسان ساز باشد افزود: جوانان سرمایه انسانی هر کشوری است و پیشرفت هر کشوری بر دست جوانان رقم می خورد پس نقش معلم در تعلیم و تربیت این قشر بسیار با اهمیت است .

کر افزود: معلم باید در گفتار و کردارش نمونه باشند تا دانش آموزان در تمامی مسائل الگوی مناسبی داشته باشند.

در پایان این مراسم فرماندار شهرستان آق قلا دستور داد به تمامی معلمین شهرستان از طرف فرمانداری لوح تقدیر اهدا شد.