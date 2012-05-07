به گزارش خبرنگار مهر، موسسه بین‌المللی انتشارات الهدی همچنین برای نخستین‌بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اقدام به تهیه 2 بروشور به منظور حمایت از نشر آثار ایرانی در خارج از ایران کرده است.

الهدی در این دو بروشور دستورالعمل‌های پیشنهادی به منظور عقد قرارداد میان این موسسه و سایر ناشران برای ارائه آثار آنها در نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی کتاب در ارائه کرده است.

این موسسه همچنین با انتشار تقویم برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح کتاب در جهان، ناشران را با زمان‌بندی و نحوه برگزاری این نمایشگاه‌ها به منظور شرکت در این طرح جدید آشنا کرده است.

ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب می‌توانند با تهیه و تکمیل این فرم از غرفه انتشارات الهدی از شرایط این امکان فراهم آمده از سوی این موسسه اطلاع کسب کنند.

موسسه انتشارات بین‌المللی الهدی همچنین در نمایشگاه امسال برای نخستین بار کتاب «تصوف در شمال آفریقا» را به کوشش سید محمد صدر هاشمی، سید حسن عصمتی، سید سعید هاشمی نسب و پروانه عروج نیا در 130صفحه ارائه کرده است.

این مجموعه مقالات با رویکرد پژوهشی در موضوع تصوف در شمال آفریقا با حمایت مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و با هدف معرفی جریان بیداری اسلامی در دو کشور مصر و تونس تالیف شده است.

انگیزه اصلی تولید این اثر آشنایی دقیق‌تر با جایگاه تاریخی و معاصر تصوف در شمال آفریقا و شناسایی مهمترین مولفه‌های فرهنگی تاریخی آن اعلام شده است.