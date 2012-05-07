حجت الاسلام حسن صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه با سال تولید ملی علاوه بر دولت که بودجه های خوبی را اختصاص داده، بر عموم مردم نیز لازم است حمایت کنند و مخصوصا کسانی که سرمایه ای دارند کار آفرینی داشته باشند که بهترین عبادت است.

وی تصریح کرد: البته باید از کار آفرینانی که در بخش صنعت و دام سرمایه گذاری کرده اند و به دلیل کمبود نقدینگی واحدهایشان تعطیل و یا در حداقل فعالیت است حمایت لازم به عمل آید.

وی بیان داشت: ایجاد اشتغال، درهم شکستن تحریم ها، توجه دادن اقشار مختلف به اهمیت کار و تولید، تشویق به سرمایه گذاری و کارآفرینی به عنوان یک امر مقدس و ارزشمند، ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و تشویق مردم به خرید و مصرف کالاهای داخلی از مهمترین اهداف نامگذاری امسال است.

صادقی نسب تصریح کرد: اهمیت دادن به پژوهشها و تحقیقات علمی با هدف تولید علم و بومی سازی دانش با الگوی ایرانی اسلامی مهمترین مسئولیت دانشگاهیان در راستای تحقق شعار امسال است.

وی تاکید کرد: تاسیس شرکتهای دانش بنیان و زمینه سازی برای ارتقاء رابطه تنگاتنگ دانشگاه با صنعت، کشاورزی، تشویق اساتید به تجاری کردن یافته های علمی خویش باید در دستور کار باشد.

وی افزود: شناسایی اساتید و دانشجویان مبتکر و کارآفرین، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای مطالبه گری از مسئولان و تشویق جامعه برای خرید کالاهای داخلی از جمله مسئولیتهای دانشگاهیان در راستای تحقق " تولید ملی است.

وی با اشاره به هفته معلم انتقال دانش، تعهد و پرورش فضائل اخلاقی را از مهمترین وظایف معلمان دانست و افزود: اگر دانشمند بدون تعهد تربیت شود یا در خدمت بیگانگان قرار می گیرند یا بجای خدمت به دیگران منتظر خدمت رسانی خواهند بود.

وی گفت: معلمان نیازمندیهای روحی و معنوی بشر را برطرف می کنند به طوریکه حضرت امام (ره) فرمودند معلم امانتداری است که امانتش انسان است.

صادقی نسب افزود: هفته معلم از یک سو فرصتی است برای دانشجویان، طلاب و دانش آموزان که به راهنمایی ها و ارشادات معلمین خود بها بدهند و اگر می خواهند در دنیا و آخرت به جایی برسند به رهنمود های معلمان عمل کنند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر فرصتی است برای شناخت یک معلم دلسوز با ایمان و خدمتگزار یعنی استاد شهید مرتضی مطهری که در بدترین شرایط زمان تبلیغ دین و اسلام و علم می کردند و همچنین باید معلمان و اساتید قدر و ارزش مسئولیت خود را بدانند.