شورای هماهنگی هنر در قم ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خبری در جلسه کتاب پژوهی با عنوان ” پنج دهه تئاتر در قم“ که ظهر دوشنبه در محل حوزه هنری استان قم برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های مختلف هنری در قم به ویژه هنر تئاتر، آموزش و پرورش را یکی از این ظرفیت‌ها معرفی و اظهار کرد: این سازمان به دلیل تربیت هنرمندان و مخاطب از ظرفیت بالایی برخوردار است.



وی وجود حوزه علمیه را فرصتی مغتنم دانست و افزود: می توان از ظرفیت حوزه علمیه نیز به عنوان یک ظرفیت ارزشی استفاده کرد.



عضو هیئت مدیره جهاد دانشگاهی قم با بیان اینکه استان قم از ظرفیت‌های بالایی در زمینه هنر به خصوص تئاتر برخوردار است ابراز داشت: قم در بسیاری از جشنواره های ملی و بین المللی حضوری پررنگ و چشمگیرتر از سایر استان ها داشته است.



ظرفیت‌های قم مغفول مانده است



خبری ادامه داد: در قم ظرفیت‌های زیادی هست که مغفول مانده و کسی به آنها توجه نمی کند.



وی با اشاره به قدمت کارهای هنری در قم و وجود زمینه های دینی و مذهبی، تئاتر کودک، فارغ التحصیلان رشته هنر، تعزیه، نقالی، معرکه گیری، پرده خوانی و تخته حوضی را از دیگر ظرفیت های هنری قم عنوان کرد.



عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی قم، شهر قم را در ارائه کارهای هنری صاحب سبک دانست و گفت: در بسیاری از شهرها هنر تئاتر بر اساس آثار خارجی اجرا می شد اما قم از زمان های قدیم صاحب آثار مختص به خود بوده است.



تدوین اولین سند فعالیت‌های تئاتری قم



خبری در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین کتاب " پنج دهه تئاتر در قم" اشاره کرد و افزود: این کتاب به عنوان اولین سند فعالیت های تئاتری قم و بخشی از تاریخ ملی تئاتر ایران محسوب می شود.



وی اضافه کرد: برای تدوین این کتاب، آثار مشابه استان های دیگر را بررسی و به جمع آوری اسناد از ادارت و نهادها و تاریخ شفاهی پرداختیم.



دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای فرهنگ عمومی و مجری این طرح در پایان از همه هنرمندان، صاحبان اثر و مردم استان خواست تا در صورت دسترسی به هر نوع آثار در زمینه پنج دهه اخیر تئاتر قم آنرا در اختیار ستاد این پروژه در حوزه هنری قرار دهند.