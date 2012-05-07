سالن رزمی مجموعه شهید کیانپور کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن رزمی مجموعه شهید کیانپورکرج با حضوربهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز،شاملو توسعه و منابع انسانی اداره کل ، مبارکی دبیر هیئت تکواندو استان البرز، شعبان حسنی مسئول ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد و جمعی از تکواندو کاران و خانواده هایشان ظهر دوشنبه افتتاح شد.

بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص بازدید از مجموعه ورزشی کیانپوردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما امروز سالن رزمی مجموعه شهید کیانپور را افتتاح کردیم در گذشته این سالن وضعیت خوبی نداشت و با بازسازی که انجام دادیم این سالن با 200 متر فضا و تجهیزات مورد نیاز طی دو ماه بازسازی و به بهره برداری رسیده و نونهالان، نوجوانان و جوانان تکواندو کار در کلیه رشته های رزمی می توانند از این سالن استفاده کنند.

وی ادامه داد: از دیگر سالنهای مجموعه ورزشی کیانپور بازدید کردیم و تدابیری برای رفع مشکلات سالن های این مجموعه اتخاذ کردیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان یاداآو شد: ما امروز از چند سالن ورزشی دیگر در سرتاسر استان البرز بازدید خواهیم کرد و هدف ما این است شرایطی را فراهم کنیم تا جوانان و علاقه مندان به ورزش با امکانات خوب مشغول ورزش شوند.

پس از انتشار نقد خبرنگار مهر از مراسم تجلیل از ورزشی نویسان البرز از سوی روابط عمومی ورزش و جوانان استان البرز از دعوت خبرنگار ورزشی مهردر چند مراسم اخیر ممانعت شده است.