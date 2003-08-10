سيد محمدحسيني :براي اطلاع رساني ديني انتشار كتاب و ايراد سخنراني از پشت تريبون كافي نيست

دكتر سيد محمدحسيني ، مدير انتشارات سروش در گفتگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، اظهار داشت : ترديدي نيست كه اگر اطلاع رساني ديني در ابعاد مختف و با استفاده از ابزارهاي جديد صورت گيرد ، تأثير ارزشمندي در سعادت انسانها خواهد داشت .

وي يادآور شد : اگر در گذشته منبر ومسجد بهترين روشها و وسائل اطلاع رساني بوده اند ، امروز استفاده از كتاب ، فيلم، نشريات ، سايت هاي اينترنتي و ديگر وسايل ارتباطي و اطلاع رساني پيشرفته ، براي معرفي انديشه و افكار اسلامي ، ضروري و كاربردي است .

وي در اين مورد به روش استاد شهيد مرتضي مطهري اشاره كرد و گفت : اين شهيد بزرگوار باايراد سخنراني ها و نگارش كتابهايي متناسب با زمان ، پاسخگوي نيازهاي اقشار مختلف جامعه بود ، به عنوان نمونه كتاب" داستان راستان" استاد مطهري ، با نگارشي روان و ملموس ، مخاطبان بسياري را جذب و به موازات آن تأثيرات بسيار مثبتي بر خوانندگان داشته و دارد .

مدير انتشارات سروش با اشاره به اهداف سوء و مخرب دشمنان اسلام يادآورشد : مخالفان اسلام سعي دارند به هر نحوي كه مي توانند باورهاي ديني واسلامي را زير سؤال برده ، آرمان ها و اهداف اسلامي را خدشه دار كنند .

وي تأكيد كرد با توجه به شرايط حساس امروز جامعه و فعاليت هاي ضد اسلامي دشمنان ، لازم است پايه هاي اعتقادي عموم مردم را با معارف ناب اسلامي و به صورتي غير مستقيم اما تأثير گذار ، تقويت و ريشه دار كرد .

دكتر حسيني جايگاه مردم در اسلام ، حاكميت ديني ، مسائل اجتماعي ، تروريسم و خشونت را از جمله موضوعاتي عنوان كرد كه مسئولان اطلاع رساني بايد با ديدي عميق وبهره گيري از كارشناسان ، اين موارد را براي اقشار مختلف مردم به خوبي توضيح داده و با ملموس كردن مسائل ، هر گونه شبهه و ترديد را از بين ببرند.

وي تأكيد كرد : با تبيين ابعاد مختلف اسلام ، همگان به جامعيت اين دين پي برده و مطمئن مي شوند كه اسلام دين دنيا و آخرت است .

مدير انتشارات سروش با اشاره به نقاط قوت دين اسلام تصريح كرد : اگر اطلاع رساني به خوبي و شايستگي انجام شود ، آگاهي ها ي عمومي ارتقاء يافته و هر شخص ، خود با مقايسه نقطه نظرات متعالي دين اسلام با ديگر مكاتب اديان الهي و آسماني ، نقاط قوت و برجسته دين اسلام را به خوبي درك خواهد كرد.

وي گفت : بحثي كه امروز به عنوان شكاف بين نسل ها مطرح است تنها يك تفاوت بين دو نسل بوده و امري بسيار طبيعي است .

دكتر حسيني تأكيد كرد : آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است ارائه اطلاعات عمقي و ريشه اي به نحوي تأثير گذار براي همگان است .

وي با اشاره به اينكه محكمات و مسلمات اسلام بسيار روشن است ، تصريح كرد : لازم است فقهاي ديني و علماي اسلامي اين مسائل را به گونه اي پذيرفتني براي مخاطبان ارائه كنند .

مدير انتشارات سروش با تأسف اظهار داشت : متأسفانه در اين مورد آنگونه كه شايسته و لازم است اقدامي صورت نگرفته، بايد توجه داشت اگر به دليل سهل انگاري مسئولان اطلاع رساني ديني ، اعتقادات سست شود ، اخلاق جوانها دچار تزلزل شده و اگرايمان عمومي راسخ نباشد امنيت ملي به خطر مي افتد .

وي به نقش حضور آگاهانه مردم در عرصه هاي مختلف جامعه اشاره كرد وافزود : يكي از مسائلي كه امنيت ملي را تضمين مي كند و پشتوانه نظام اسلامي خواهد بود ، حضور آگاهانه مردم در جامعه است .

دكتر حسيني همچنين دين را عامل اساسي آرامش روحي انسانها معرفي كرد وگفت : اضطراب ، يأس ، افسردگي ، خودكشي ، سر خوردگي و ... همه ناشي از عدم ايمان و اعتقاد راسخ است .

وي تأكيد كرد : شك نيست كه هر چه از اسلام فاصله بگيريم مشكلات فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي گسترده خواهد شد و بدون ايجاد بستري مناسب براي ارتقاء اعتقاد و باور عمومي ، مشكلات حل نمي شود .

مدير انتشارات سروش وظيفه همه انديشمندان ، متفكران و عالمان اسلامي را بسيار حساس عنوان كرد و افزود :شايسته است اين افراد با بهره گيري از ابزارهاي روز معارف ناب و اسلامي را معرفي كنند و درارتقاء اعتقادات عمومي و ايجاد ايماني ريشه اي ، فعاليت مطلوبي داشته باشند.

وي در مورد راههاي ارتقاء اعتقادات ديني و مذهبي اقشار مختلف جامعه به خبرنگار "مهر" گفت : ما مسئولان اطلاع رساني بايد متناسب با شخصيت افراد و سنين مختلف ، معارف ناب اسلامي را عرضه كنيم و به عبارت بهتر بايد متناسب با فهم ودرك عموم مخاطبان اطلاع رساني داشته باشيم.

دكتر حسيني همچنين به نقش ارزنده خانواده در اين ميان اشاره كرد و گفت : وقتي خانواده درك درستي از معارف اسلامي نداشته باشند ، مسائل خرافي را به نام دين، به خورد فرزندان خود مي دهند .

وي تأكيدكرد : اينكه والدين نتوانند پاسخگوي مناسبي براي سؤالات ذهني و دروني جوانان باشند معضلي است كه از طريق اطلاع رساني ديني مناسب مي توان آن را برطرف كرد.

مدير انتشارات سروش، كتاب، فيلم ، مدرسه و رسانه هايي چون صدا و سيما را از وسايل ارتباطي بسيار تأثير گذار ومثبت دانست وافزود : لازم است بر فعاليت تمام وسائلي كه به نوعي اطلاع رساني دارند نظارت دقيق ومستمري وجود داشته باشد . ديده شده كتابي بدون هيچ نظارتي منتشر و توزيع شده و بعد مشخص مي شود كتاب ، بسيار منفي بوده و فكر و ذهن مخاطب را تخريب مي كند .



