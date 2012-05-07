اعتراضات در لیگ امسال کمتر بود/ حرفه ای شدن باشگاهها هدف اصلی ماست

علی کفاشیان در حاشیه انتخابات هیئت رئیسه فوتبال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث اعطای مجوز حرفه ای به باشگاهها اظهار داشت: بخشی از وظایف و کارهای اجرایی مربوط به این امر را به اتحادیه فوتبال که باشگاهها نیز عضو آن هستند واگذار کرده ایم تا باشگاهها بتوانند مجوز حرفه ای شدن را کسب کنند.

وی با بیان اینکه برای تحقق این امر باید ساز و کارهایی انجام شود، یادآور شد: استانها و باشگاهها نیز باید از این موضوع حمایت کنند و تنها به فکر این نباشند که تیمشان در رده های جدول باقی بماند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور تصریح کرد: تیم ها و باشگاهها باید ابزار حرفه ای شدن را در کارشان داشته باشند.

کفاشیان با اشاره به اینکه هفته آینده جلسه ای در رابطه با اعطای مجوز حرفه ای شدن در هیئت رئیسه فدراسیون خواهیم داشت، افزود: در این جلسه سیاستهای فدراسیون را ابلاغ خواهیم کرد تا بر اساس این سیاستها تصمیم گیری شود و چگونگی اجرای این امر تعیین شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این امر به عنوان یک کار و هدف اصلی در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: دنبال کردن بحث حرفه ای شدن باشگاهها یک ضرورت است و در صورت تحقق این امر فوتبال ما توسعه چشمگیری خواهد داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور همچنین با اشاره به کیفیت لیگ برتر اظهار داشت: لیگ برتر این دوره خیلی خوب پیش رفته است به گونه ای که در هفته پایانی فصل هنوز قهرمان لیگ مشخص نشده و این امر نشان از تلاش تیمها و با انگیزه بودن آنها دارد.

کفاشیان ادامه داد: در بحث داوریها نیز دقت زیادی شد و از داوران نیز خواستیم که بازیها را با حساسیت ویژه ای داوری کنند.

وی با بیان اینکه برای برگزاری هرچه بهتر بازیهای لیگ ناظران زیادی را نیز اعزام کردیم، افزود: خوشبختانه در لیگ امسال اعتراضات نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر بود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور اظهار امیدواری کرد که با اجرای سیاستهای سازمان لیگ، هیئت رئیسه و فدراسیون کیفیت بازیهای لیگ برتر بهتر شود.