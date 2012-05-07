به گزارش خبرنگار مهر، نشست «ربع قرن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» عصر امروز دوشنبه 18 اردیبهشت با حضور محمد اللهیاری مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه، محمدرضا وصفی مدیر کمیته خارجی، علی اکبر اشعری مدیر پروژه باغ کتاب، لطف الله ساغروانی و عبدالعظیم فریدون از ناشران پیشکسوت در محل سرای اهل قلم برپا شد.

بهمن دری رئیس نمایشگاه کتاب تهران و مجید حمیدزاده از غایبان این جلسه بودند.

محمد اللهیاری در این نشست پس از ارائه توضیحاتی کلی درباره فعالیت کمیته نظارت و ارزشیابی در نمایشگاه امسال، گفت: من در بین دو عنصر ساختار و کارگزاران نمایشگاه کتاب تهران، برتری را به عنصر ساختار می‌دهم؛ این نمایشگاه در 25 دوره خود کارگزاران مختلفی داشته اما آنچه در این بین رشد داشته، ساختار نمایشگاه بوده است.

وی همچنین با اشاره به بحث‌ها درباره مکان نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد: بازدید میلیونی از این رویداد شایسته این است که مکانی تدارک دیده شود که بتوان در آن خدمات بهتری به بازدیدکنندگان ارائه داد.

همچنین لطف الله ساغروانی مدیر نشر هرمس در سخنانی یکی از مشکلات نمایشگاه کتاب تهران را در هر دوره، بحث اطلاع رسانی آن خواند و گفت: افراد نمی‌توانند غرفه‌ها و به تبع آن کتاب‌هایی را که می خواهند، در نمایشگاه پیدا کنند. باجه های اطلاع رسانی هم شاید کاری از دستشان برنیاید.

این ناشر همچنین از اینکه برخی دستگاه‌های کارتخوان غرفه‌ها همچنان کار نمی‌کند و نیز از سیستم نامطبوع تهویه شبستان گلایه کرد و در عین حال با اشاره به دشواریهای برگزاری نمایشگاهی در این حد، افزود: مسئله این است که این مشکلات هر سال تکرار می شود.

در این برنامه عبدالعظیم فریدون مدیرمسئول نشر محراب قلم با اشاره به تحولات نمایشگاه کتاب تهران گفت: سال 1366 یعنی اولین دوره نمایشگاه 200 ناشر داخلی در نمایشگاه حضور داشتند ولی سال گذشته این تعداد 2200 ناشر بود. این نشانه رشد نمایشگاه در طول 25 سال گذشته بوده است.

وی نیز در ادامه با اشاره به ضعف‌های نمایشگاه کتاب تهران از جمله در زمینه اطلاع رسانی و ابراز تاسف از آنچه نبود برنامه‌ریزی صحیح در فراهم کردن فضایی مناسب برای حضور کودکان و لذت بردن آنها از نمایشگاه نامید، گفت: به نظرم در برنامه ریزیهایمان باید اولویت را به اقشار دارای مشکلات بیشتر مثل کودکان بدهیم. امروز بعد از 25 سال ما بخش کودک و نوجوان را زیر چادر برپا کرده ایم.