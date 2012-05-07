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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

احمدی:

نیمی از اعتبارات طرح توسعه کشاورزی گنبدکاووس پرداخت شد

نیمی از اعتبارات طرح توسعه کشاورزی گنبدکاووس پرداخت شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: نیمی از اعتبار شورای توسعه کشاورزی استان پرداخت شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی بعد ازظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: 15 میلیارد تومان از این اعتبار در مرحله اول پرداخت شده است.

وی بر تقویت پایگاههای بسیج به عنوان زیرساختهای امنیتی تاکید کرد وگفت: دستگاههای ادارات در خصوص تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری برنامه های خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به لزوم اخذ شماره اقتصادی برای همه کسبه و تجار گفت: شرکت هایی که تا کنون معاف بودند نیز باید اظهارنامه خود را به امور مالیاتی ارائه دهند تا مشمول معافیتها شوند.

امام جمعه گنبد کاووس نیز در این جلسه با تبریک هفته معلم اظهار داشت: تزکیه مقدم بر تعلیم است و اگر تزکیه نباشد تعلیم برای جامعه بشریت مضر است.

حجت الاسلام سبحانی با بیان اینکه اساس و کلید تزکیه است افزود: باید رابطه بین استاد و شاگرد تقویت و مقام معلم تکریم شود .

وی افزود: اول معلم عالم خداست که حقایق را به پیامبر اسلام(ص) تعلیم داد و پیامبرش را مبعوث کرد تا انسانها را هدایت کند.
کد مطلب 1596223

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