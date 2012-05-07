کشف 47 کیلوگرم هروئین در فارس/ انهدام یک باند سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان فارس از اجرای طرح ضربتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان برای شناسایی و پلمپ منقلخانه ها خبر داد و گفت: برخورد با خرده فروشان موادمخدر و همچنین پلمپ اماکن عرضه موادمخدر در استان فارس و شهر شیراز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

سردار سجادیان با بیان اینکه اعتیاد ریشه در بسیاری از معضلات اجتماعی و خانوادگی دارد، افزود: بر این اساس طی 72 ساعت گذشته ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در بازرسی از سه منقلخانه و یک باند مغازه عوامل خرده فروش مواد مخدر و مصرف کنندگان را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در این رابطه 18 خرده فروش و مصرف کننده موادمخدر دستگیر و مقادیر زیادی آلات و ادوات استعمال مواد کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تاکید کرد: پلیس فارس برخورد با سوداگران مرگ را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

انهدام یک باند سرقت

رئیس پلیس آگاهی فارس از انهدام یک باند سرقت و کشف 25 فقره سرقت از آنان در شیراز خبر داد.

سرهنگ سیروس حیدری در تشریح این خبر گفت: در پی وقع چندفقره کیف قاپی در یکی از محله های واقع در جنوب شرق شهرستان شیراز توسط دو نفر راکب یکدستگاه موتورسیکلت سوار، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند باندی از سارقان به سرکردگی فردی سابقه دار به نام "و – ح" که قبلا چندین بار به اتهام سرقت دستگیر و روانه زندان شده بود مجددا شروع به سرقت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: پس از شناسائی محل های سکونت و اختفای این سارق سابقه دار، با هماهنگی مقام قضایی وی در منزلش واقع در یکی از محله های جنوبی شیراز به اتفاق دو نفر دیگر دستگیر و در بازرسی از آن منزل مقادیری اموال مسروقه از قبیل کیف زنانه، گوشی تلفن همراه، مدارک و ... کشف شد.

سرهنگ حیدری اظهار کرد: در تحقیقات به عمل آمده از این سارق 25 فقره کیف قاپی در سطح شهرستان شیراز با همدستی افرادی به نامهای "ج- الف" و "م – ش" کشف شد.

وی اضافه کرد: همدستان این سارق دستگیر و از آنان نیز سرقتهای انجام شده کشف، تعداد 20 نفر از مالباختگان شناسائی و در این رابطه دو نفرمالخر دستگیر شدند.

محموله 47 کیلوگرمی هروئین به مقصد نرسید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از کشف بیش از 47 کیلو گرم هروئین از قاچاقچیان خبر داد.

سرهنگ محمد اسماعیل مصری در تشریح این خبر گفت : ماموران کلانتری 13 صغاد در شهرستان آباده با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از حمل مواد مخدر در محور سمیرم به آباده مطلع شدند و بلافاصله نسبت به شناسایی و دستگیری قاچاقچیان اقدام کردند.

وی اظهار کرد: با اعزام ماموران به محل تردد خودرو حامل مواد مخدر، یکدستگاه پژو پارس به رانندگی " ع – ش " و سرنششینی "ع – ز " شناسایی و پس از تعقیب خودرو آن را در ایست و بازرسی محور صغاد متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار 47 کیلو و 260گرم مواد مخدر از نوع هرویین که بطرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف و در این رابطه دو دستگاه پژو405 برانندگی" الف – ن " و "الف – ش " که به عنوان اسکورت محموله بوده اند شناسایی، توقیف و متهمان دستگیر شدند.

سرهنگ مصری افزود: ماموران در عملیات دیگری با اقدامات اطلاعاتی خود یک دستگاه خودرو پ‍ژو دیگر که حامل مواد مخدر بود را در محور سمیرم به آباده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن را متوقف و راننده و سرنشین بع نام های "م – ه " و " ب- چ " را دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار 39 کیلو و 300گرم مواد مخدر ازنوع تریاک کشف و در این رابطه یکدستگاه خودرو پژو که به عنوان اسکورت محموله بود شناسایی و راننده و سرنشین آن به نامهای "د – چ " "د – الف "دستگیر شدند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس در بخش دیگری از سخنان خود به کشف مواد مخدر در داراب اشاره کرد و گفت : پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب با همکاری ماموران ایست وبازرسی قلاتویه هنگام کنترل وبازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سمند به رانندگی فردی به نام "غ – ب" وسرنشینی"ف – گ " و"س- ب " مشکوک می شوند و خودرو مذکور را پس از توقیف مورد بازرسی قرار می دهند.

سرهنگ مصری بیان کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار 24کیلوگرم تریاک که کشف و متهمان دستگیر شدند.