آذربایجان شرقی با دست پر به استقبال هفته میراث فرهنگی می رود

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آن سازمان به تشریح برنامه های این سازمان در هفته میراث فرهنگی پرداخت و گفت: برنامه های ویژه سازمان از روز 25 لغایت 31 اردیبهشت منطبق با عناوین نامگذاری شده روزهای این هفته اجرا خواهد شد.



وی تشریح کرد: افتتاح برخی بناهای تاریخی مرمت شده و افتتاح موزه های جدید ، برگزاری نمایشگاه های متعدد هنرهای سنتی و صنایع دستی و آثار هنری و تورهای ویژه بازدید از آثار تاریخی برای صنوف مختلف از جمله اصحاب رسانه بخشی از این برنامه ها به شمار می روند.



محمدی تصریح کرد: همچنین در برخی روزهای تعیین شده هفته میراث فرهنگی به منظور گرامیداشت این هفته، بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی آذربایجان شرقی برای علاقمندان و گردشگران رایگان خواهد بود.



وی با اشاره به نام روزهای این هفته اظهار داشت: هفته میراث فرهنگی از روز دوشنبه 25 اردیبهشت با عنوان «میراث معنوی عامل پیوند اقوام و ملل» آغاز شده و روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز پس از آن به ترتیب «میراث فرهنگی و رسانه» و «میراث فرهنگی، مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری ملی»، منطبق با شعار سال حمایت از کار و سرمایه ملی نام گرفته اند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: «قانون و میراث فرهنگی»، «خانواده و میراث فرهنگی»، «تغییر جهانی و موزه ها» و «میراث فرهنگی و توسعه شهری» به ترتیب دیگر عناوین روزهای هفته میراث فرهنگی از پنج شنبه 25 اردیبهشت تا یکشنبه 31 اردیبهشت را تشکیل می دهند.



محمدی با اشاره به روز اول این هفته و توجه به میراث معنوی در پیوند اقوام و ملل به عنوان آغاز هفته میراث فرهنگی، گفت: آذربایجان شرقی مهد آداب و رسوم و آیین های فراوان و نیکویی است که طی سال های اخیر بخشی از این میراث معنوی به منظور حفظ و انتقال به نسل های آینده در فهرست آثار ناملموس کشورمان به ثبت رسیده است.



وی همچنین بازتاب اخبار، گزارش ها و نقد و تحلیل های حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آیینه رسانه های استان را حاصل تعامل خوب اصحاب رسانه با این سازمان عنوان کرد و گفت: روزنامه نگاران و خبرنگاران استان طی سال های اخیر عامل موثری در حرکت رو به جلوی آذربایجان شرقی در حوزه های مرتبط با آثار تاریخی، گردشگری و صنایع دستی بوده اند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به فعال بودن حوزه های مشارکت مردمی یادآور شد: انجمن های غیر دولتی میراث فرهنگی در استان توانسته اند نقش خود را به عنوان میراث بانان و حراست کنندگان شایسته ای از آثار تاریخی و فرهنگی ثبت کنند.



محمدی با اشاره به نامگذاری یکی از ایام این هفته با عنوان تغییر جهانی و موزه ها، یادآور شد: آذربایجان شرقی توانسته با توسعه موضوعی، کمی و کیفی موزه ها، خود را به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های موزه داری کشور معرفی کند که پیشرفت فیزیکی قابل توجه دو موزه منطقه ای و کسب رتبه نخست موزه داری کشور در سال گذشته گواهی بر این مدعاست.



وی همچنین ارتباط قانون و توسعه شهری با میراث فرهنگی را در آذربایجان شرقی مستقیم و تنگاتنگ عنوان کرد و گفت: تدوین کتابی از مجموعه قوانین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان و همکاری بسیار خوب فعالان قضایی با سازمان و همچنین تعامل با مدیران شهری در راستای اجرای طرح های مشترک میراث فرهنگی بخشی از اقدامات سازمان در این محورها به شمار می رود.



محمدی اضافه کرد: در بحث ارتباط خانواده و میراث فرهنگی نیز اقدامات گسترده ای نظیر برگزاری برنامه های متنوع مربوط به گروه های سنی مختلف مانند کارگاه های معرفی و تشریح آثار تاریخی، بازدید رایگان از موزه ها و اجرای نمایش های سنتی و آیینی برای آشناسازی خانواده ها با میراث فرهنگی استان انجام گرفته است.



وی داشته های فرهنگی و تاریخی آذربایجان شرقی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: با توجه به این توانمندی ها، برنامه های ویژه و متنوعی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این یک هفته اجرا خواهد شد.



گفتنی است، هفته میراث فرهنگی از 25 اردیبهشت ماه آغاز شده و با ارائه برنامه های ویژه تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.