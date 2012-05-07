موزه پارس ساماندهی می شود/ واگذاری زمین به اولین سرمایه گذار در مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از ساماندهی موزه پارس به عنوان یکی از موزه های شاخص کشور در سال جاری خبر داد.

فریدون فعالی ضمن تأکید بر اینکه اماکن مهم گردشگری شیراز همچون موزه پارس، ارگ کریمخانی باید شرایطی بهتر از این داشته باشند، گفت : شرایط کنونی شایسته چنین اماکنی نیست و در این راستا درنظر است قدم به قدم این اماکن را به شکل مناسب تری ساماندهی شود که در این راستا سال گذشته شاهد ساماندهی مجموعه سعدیه بوده و امروزه می بینیم این مکان چهره دیگری پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: طرح ساماندهی موزه پارس در دست اقدام است و در قالب این طرح، کمبودها و نواقص موزه برطرف خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: ارتقای سیستم حفاظت الکترونیکی، نورپردازی، حفاظت فیزیکی موزه و همچنین اجرای ضوابط جدید ساعت کار موزه و عکسبرداری بازدیدکنندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

واگذاری زمین به نخستین سرمایه گذار در شهرک صنعتی مهر

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس از واگذاری زمین به نخستین سرمایه گذار در شهرک صنعتی مهر در جنوب استان فارس در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی خبرداد.

مهران خاکساری افزود: این سرمایه گذاردر قالب شرکت تعاونی با دریافت دو هرازو 712متر مربع زمین در این شهرک ، نسبت به ایجاد واحد صنعتی در زمینه نگهداری میوه و سبزیجات اقدام خواهند کرد.

وی افزود: با بهره برداری از آن تا یک سال آینده برای 12 نفر اشتغالزایی می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی مهر از شهرکهای جدید صنعتی در استان است که در یک سال اخیر به مرحله واگذاری رسیده، گفت: این شهرک صنعتی با مساحت 201 هکتار از شهرکهای صنعتی بزرگ استان است که هم اکنون در فاز نخست در سطح 100 هکتار مساحت زمین به متقاضیان واگذاری می شود.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی مهر در فاز اول، ظرفیت استقرار 150 واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال سه هزار و 200نفر را خواهد داشت و شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکنون با صرف 10 میلیارد ریال اعتبار نسبت به اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی نظیر آب ، برق و راه اندازی و خیابان کشی اقدام کرده است.

خاکساری افزود: باتوجه به موقعیت شهرستان مهر در جنوب استان و نزدیکی این شهرستان به منطقه پارس جنوبی و عسلویه و نیز آبهای نیلگون خلیج فارس استقرار واحدهای صنعتی بویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، می تواند از مزیتهای عمده این شهرک صنعتی برای توسعه صنعتی در این شهرستان و جنوب استان در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.

لزوم خواستارتسهیل در واگذاری تسهیلات توسط بانکها

فرماندار خرامه خواستارتسهیل در واگذاری تسهیلات توسط بانک‌ها در به طرح‌های اشتغالزا در شهرستان شد.

داریوش دهقان در جلسه گارگروه اشتغال شهرستان برتلاش ادارات برای تحقق سهمیه اشتغال خواستار همکاری بیشتر ادارات در زمینه ایجاد مشاغل خانگی برای روستائیان وافراد جویای کار در شهرستان شد.

وی عنوان کرد: با توجه به فرصت مناسبی که دولت برای ایجاد اشتغال در اختیار بانک‌ها قرار داده، مدیران بانک‌ها باید از این فرصت استفاده کرده و با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی زمینه رونق و شکوفایی بخشهای مختلف را فراهم کنند.

فرماندار خرامه بیان کرد: اجرای طرح مشاغل خانگی یکی از طرحهای خوب دولت در راستای ایجاد اشتغال است که گامهای خوبی باید در شهرستان برداشته شود.

دهقان تصریح کرد: تلاش باید برای تشویق و سوق افراد به طرف فعالیتهای کارآفرینی در قالب پشتیبان و حمایت از متقاضیانی که دارای ایده و طرح اشتغالزایی ثابت و پایداری هستند باشد.

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خرامه به ریاست فرماندار خرامه و با حضور اعضائ کارگروه در محل فرمانداری تشکیل شد.