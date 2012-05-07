افزایش تولیدات تالیفی منجر به تحقق شعار رهبر انقلاب در حوزه ادبیات است

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت الله بهبودی، مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، انشارات سوره مهر را لوکومتیو ادبیات جنگ و انقلاب در کشور دانست و گفت: این نشر با سرعت خوبی در حال رشد است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در کشور پدیده‌ای مبارک در حوزه فرهنگی است، گفت: یکی از پیامدهای برگزاری آن تلاش برای اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور است.

بهبودی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال یعنی تولید ملی را در عرصه فرهنگی به خصوص نشر کتاب محقق کنیم باید تولیدات تالیفی خود را افزایش دهیم. در حوزه‌هایی که صاحب تخصص و دانش هستیم باید دست به تولید آثار تالیفی زده و اگر جایی نیاز باشد کتاب ترجمه‌ای منتشر کنیم.

مدیر دفتر دبیات انقلاب اسلامی گفت: اگر چه در دهه اول انقلاب اسلامی کتاب‌هایی در عرصه انقلاب و دفاع مقدس داشتیم، ولی تیراژآن‌ها زیاد نبود وبا ایجاد انتشارات سوره مهر هم اکنون فرزندان همان کتاب‌های اوایل انقلاب به تیراژ‌های بالا رسیده و مورد استقبال مردم و بزرگان ادبیات قرار گرفته است.

بهبودی با بیان این که سوره مهر برای حفظ روند رو به رشد خود نیاز به ویترین دارد، گفت: سوره مهر برای حفظ نام و وضعیت فعلی خود باید پشت یک ویترین و یا حوزه اختصاصی قرار بگیرد که که مهمترین آن توجه به محتوی و باطن کار است.

او ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی و شاخصه اصلی سوره مهر این است که روی دو عصای جنگ و انقلاب که بهترین تکیه‌گاه‌ها برای یک ناشر وابسته به انقلاب اسلامی است، حرکت می‌کند.