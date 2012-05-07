۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

بهبودی:

افزایش تولیدات تالیفی منجر به تحقق شعار رهبر انقلاب در حوزه ادبیات است

هدایت‌الله بهبودی معتقد است در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید دست به تولید آثار تالیفی زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت الله بهبودی، مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، انشارات سوره مهر را لوکومتیو ادبیات جنگ و انقلاب در کشور دانست و گفت: این نشر با سرعت خوبی در حال رشد است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در کشور پدیده‌ای مبارک در حوزه فرهنگی است، گفت: یکی از پیامدهای برگزاری آن تلاش برای اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور است.

بهبودی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال یعنی تولید ملی را در عرصه فرهنگی به خصوص نشر کتاب محقق  کنیم باید تولیدات تالیفی خود را افزایش دهیم. در حوزه‌هایی که صاحب تخصص و دانش هستیم باید دست به تولید آثار تالیفی زده و اگر جایی نیاز باشد کتاب ترجمه‌ای منتشر کنیم.

مدیر دفتر دبیات انقلاب اسلامی گفت: اگر چه در دهه اول انقلاب اسلامی کتاب‌هایی در عرصه انقلاب و دفاع مقدس داشتیم، ولی تیراژآن‌ها زیاد نبود وبا ایجاد انتشارات سوره مهر هم اکنون فرزندان همان کتاب‌های اوایل انقلاب به تیراژ‌های بالا رسیده و مورد استقبال مردم و بزرگان ادبیات قرار گرفته است.

بهبودی با بیان این که سوره مهر برای حفظ روند رو به رشد خود نیاز به ویترین دارد، گفت: سوره مهر  برای حفظ نام و وضعیت فعلی خود باید پشت یک ویترین و یا حوزه اختصاصی قرار بگیرد که که مهمترین آن توجه به محتوی و باطن کار است.

او ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی و شاخصه اصلی سوره مهر این است که روی دو عصای جنگ و انقلاب که بهترین تکیه‌گاه‌ها برای یک ناشر وابسته به انقلاب اسلامی است، حرکت می‌کند.

