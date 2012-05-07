خطرناک ترین تروریست کشته شد / کشف موتورسیکلت بمبگذاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سوریه، کشته شدن یکی از خطرناک ترین تروریستها و کشف یک موتورسیکلت بمبگذاری شده در ادلب از جمله خبرهای مربوط به سوریه است.



یک منبع امنیتی در ادلب اظهار داشت طرفهای ذیربط توانستند ماجد احمد و دو تروریست دیگر را که برای بستن بزرگراه شمال سراقب تلاش می کردند، به هلاکت برسانند.



طرفهای ذیربط همچنین سه دستگاه مسروقه را که تروریستها پیشتر به سرقت برده بودند، به صاحبان آن برگردانند.



خبر دیگر اینکه تروریستهای مسلح که سوار بر دو خودرو بودند، به یحیی المحمود از شهروندان سوری در منزلش حمله و به سوی وی تیراندازی کردند که سبب زخمی شدنش شد.



کشف یک دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده

افراد مسلح همچنین دو افسر پلیس به نامهای فایز اللادقاینی و عبدالهادی سلیمان را در روستای ترمله ربودند.



همچنین طرفهای ذیربط، یک دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده را که در یکی از منازل محله ارض الحاره پنهان سازی شده بود، کشف کردند، این موتورسیکلت آماده بمبگذاری بود.



از سوی دیگر اعضای تیم ناظران بین المللی از هتل کارلتون، رهسپار منطقه معره النعمان شدند و از روستای کفرومه بازدید کردند.



افراد مسلح 32 اتوبوس را به آتش کشیدند

خبر دیگر اینکه افراد مسلح، در ادامه اقدامات خشونت آمیز خود علیه مردم و مراکز عمومی و خدماتی، دهها دستگاه اتوبوس شرکت واحد را به آتش کشیدند.



بر اساس گزارش رسانه های سوریه، اعضای یک گروه مسلح امروز به پارکینگ یکی از شرکتهای حمل و نقل عمومی در منطقه زبدین در دمشق حمله کردند و پس از به گروگان گرفتن نگهبان و دو کارگر موجود در این مکان، اتوبوسهای پارک شده را به آتش کشیدند.



به گفته یک منبع پلیس، تروریستها، 32 دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت "حسن خلیل" که برای حمل و نقل عمومی به کار می رفت، آتش زدند.