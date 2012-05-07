  1. سیاست
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

طلا در گفتگو با مهر:

رقابت جبهه پایداری و متحد در انتخابات باید به رفاقت در مجلس تبدیل شود

منتخب مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه رقابت جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات باید به رفاقت در مجلس نهم تبدیل شود، گفت: مجلس نهم باید از ورود به مسائل حاشیه ای خودداری کند و تنها به مسائل اصلی و مورد نظر مردم بپردازد.

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وحدت میان جبهه متحد اصولگرایان و پایداری در مجلس نهم گفت: معتقدم رقابت این دوجبهه در انتخابات باید در مجلس به رفاقت تبدیل شود، زیرا مردم از مجلس نهم انتظارهای سنگینی دارند و به دنبال این هستند تا مجلس آینده کارآمدتر باشد.

وی افزود: اگر همه اصولگراها موضوع تبعیت از رهبری را شعار و سرلوحه اصلی فعالیت های خود قرار دهند آن چیزی که ایشان از مجلس انتظار دارند، تعامل مجلس مجلس با دولت برای پیش بردن اهداف کشور است.

منتخب مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید محور فعالیتهای مجلس نهم باشد، گفت: مجلس نهم باید از ورود به مسائل حاشیه ای خود داری کند و تنها به مسائل اصلی و مورد نظر مردم بپردازد.

این عضو جبهه پایداری همچنین از اظهار نظر در خصوص احتمال ریاست حداد عادل بر مجلس نهم خودداری  و تنها تاکید کرد که قوا باید با هم تعامل داشته باشند.
 

کد مطلب 1596239

