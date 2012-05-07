اجلاس بین المللی اتاقهای بازرگانی کشورهای خزر در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی ظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی این اجلاس در اتاق بازرگانی گرگان افزود: این اجلاس تا کنون 12دوره برگزار شده است و13دوره آن در گرگان برگزار می شود و تاکنون دو دوره آن در کشور ما برگزار شده است.

وی تفاوت این اجلاس با اجلاس های قبلی برگزار شده را برپایی نمایشگاهی از توانمندی های استان های شمالی ذکر کرد و گفت: محل برگزاری این نمایشگاه مجتمع هلال احمر است و روز افتتاحیه این نمایشگاه که دوم خرداد است بازدید آن به صورت تخصصی و برای بازرگانان میهمان است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: این نمایشگاه در درون شهرگرگان برپا است و عموم مردم از روز سوم تا پنجم خرداد می توانند از آن بازدید کنند.

وی دستاورد ها و اهداف این اجلاس را برداشتن محدودیت از تجارت گلستان ذکر کرد و افزود: ما خواستار این هستیم که محدودیت تجارت بین گلستان و کشورهای همسایه برداشته شود و بازرگانان ما ارتباطات گسترده تری با بازرگانان در آن سوی مرزها داشته باشند.

وی افزود:گلستان پتانسیل های خاصی در زمینه بازرگانی وصنعت دارد و برگزاری این اجلاس به ما کمک می کند این پتانسیل ها را بهتر بشناسانیم وبه خواسته هایی که پیگیر آن هستیم دست یابیم.

وی گفت: کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه کشورهایی هستند که می توانند بازار هدفی خوبی برای ما باشند و ما باید در جهت گسترش این همکاریها و توسعه این بازارها تلاش نماییم.