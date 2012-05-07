مارک کانوی برنده یک جایزه آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنت کلود تایمز، مارک کانوی شاعر و مدیر اجرایی «موسسه هنرهای ادبی» برنده جایزه 25 هزار دلاری «هم‌صحبتی هنرمند مک نایت» برای بخش نویسندگان شد.

اثر شعری وی با نام «مرد رویابین، ناکام شو» برنده «جایزه کتاب ژورنال شعر آمریکایی» در سال 2009 شد.

اشعار کانوی در جراید مختلف آمریکا به چاپ رسیده است.

این جایزه در تاریخ 19 می و در مینئاپلیس به وی اهدا می‌شود.

برندگان سایر حوزه‌های ادبی، ایمی مک کان، جود نوتر و مت رازموسن هستند و لارن استرینگر نیز برنده بخش ادبیات کودک لقب گرفت.