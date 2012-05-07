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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

اعضای بدن یک جوان دهدشتی به بیماران نیازمند اهدا شد

اعضای بدن یک جوان دهدشتی به بیماران نیازمند اهدا شد

دهدشت - خبرگزاری مهر: اعضای بدن یک جوان دهدشتی به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای بدن صدیق صالحی نیا که بر اثر تصادف با موتور سیکلت در دهدشت دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

به کمک تیم پیوند اعضای دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و یاسوج، کبد و دو کلیه این بیمار مرگ مغزی  به بیماران نیازمند پیوند، اهدا شد.

خانواده این جوان مرگ مغزی، هدف از این عمل خداپسندانه را کمک به همنوع نیازمند و با رضایت کامل خود، اعلام کردند.

این بیمار مرگ مغزی 31 ساله و از اهالی روستای "تیرابگون" بخش سرفاریاب است.

این اولین اهدای عضو در سال 91 در استان است.

کد مطلب 1596248

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