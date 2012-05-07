آمادگی برای راه اندازی چاپخانه تخصصی مطبوعات در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری در نشست مشترک صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات استان گلستان در هتل جهانگردی گرگان، با اشاره به یارانه مطبوعات که به عنوان یک مشکل کلی از سوی این قشر پیگیری می شود، گفت: با این مسئله باید برخورد ریشه ای صورت بگیرد، یارانه مطبوعات، به صورت سهمیه ای نیست بلکه در کل کشور و بدون استثناء بر اساس اعلام وصول تیراژ مطبوعات، یارانه تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه یارانه کمکی برای فعالیت نشریات است، افزود: یارانه تامین هزینه نیست و هرساله سیر نزولی دارد و نه صعودی، اما تقاضای متقاضیان صعودی است و این اختیار از دست ما خارج است.

منتظری تصریح کرد: در هنگام اخذ مجوز قول یا مساعدتی در خصوص تامین هزینه های نشریه نمی شود و صاحب امتیاز متعهد می شود که به صورت مستقل روی پای خود بایستد.

وی ادامه داد: اگر تنها تکیه بر یارانه باشد، قطعا نشریه دچار فراز و نشیب خواهد شد و بر اساس قانون اگر شمارگان و کیفیت نشریه ای ارتقاء پیدا کند، یقینا از سقف حمایتی بیشتری برخوردار خواهد بود.

منتظری در خصوص آبونمان نشریات توسط دستگاه های اجرایی استان نیز، گفت: این مسئله در شورای اداری استان و به صورت جلسه مشترک با مدیران روابط عمومی و دستگاه های اجرایی به مشورت گذاشته شد و در نهایت در قالب صورت جلسه ای به تمام مدیران دستگاه ها ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا مدیران نیز دلایل خاص خودشان را دارند و معتقدند اخبار را رصد می کنند،بنابراین نمی توانیم در این خصوص مدیران را اجبار کنیم، اما تقاضا و تاکید در این زمینه صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تاکید کرد: باید تیمی از مطبوعات استان، وضعیت موجود را آسیب شناسی کنند و با پرداختن به چرایی مسائل در جهت تقویت آن گام بردارند.

به گفته وی، تنظیم سند راهبردی می تواند به ارتقاء سطح کیفی و کمی مطبوعات استان کمک کند.

لزوم ارزشیابی مطبوعات گلستان

محمد آریان نیا، مدیر خانه مطبوعات استان گلستان گفت: خبرنگاران مظلوم ترین اقشار جامعه هستند.