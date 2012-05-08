به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو و مافیایی دارویی سبب فوت چند بیمار تالاسمی در استان شده است و مشکلات این بیماران هر روز سخت تر از گذشته می شود.



ممکن است علت فوت سه بیمار تالاسمی البرز از مافیای دارویی نبوده باشد



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علت فوت سه بیمار تالاسمی استان البرز باید بررسی شود و ممکن است از مافیای دارویی و کمبود آن نبوده باشد.



علی اکبر صفری افزود: کمبودهای دارویی بالاخره به صورت دوره ای در استان به وجود خواهد آمد و این امر مورد جدیدی نیست ولی با تلاش شبانه روزی سعی می کنیم که از این مشکل جلوگیری کنیم تا عدم موجودی هیچ زمان اتفاق نیافتد.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز گفت: امروزه تلاش می شود که تا حد امکان مردم به نزدیکترین داروخانه محل سکونت خود دسترسی داشته باشند.



صفری ادامه داد: بیماران ام اس در نظرآباد می توانند داروهای خود را تامین کنند، در محمد شهر و دیگر بخشها از جمله ساوجبلاغ و مهر شهر نیز تلاش شده این امر پیاده سازی شود.



با این وجود بیماران تالاسمی نباید هیچ مشکلی داشته باشند ولی علت شکایت و انتقاد این عزیزان از کمبود دارو و یا ناتوانی آنها در تامین داروی مناسب چیست؟

وضعیت داروی بیماران تالاسمی استان البرز بحرانی تر شده است

مسئول انجمن تالاسمی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی دو ماه اخیر وضعیت و شرایط دارویی بیماران تالاسمی استان البرز بحرانی تر شده است.

ضیاء مجدی ادامه داد: هر بیمار تالاسمی به طور میانگین به 100 ویال آمپول نیاز دارد در صورتی که تمام بیماران 30 و برخی دیگر نیز 10 ویال آمپول دریافت کرده اند.

مسئول انجمن تالاسمی استان البرز افزود: بیمه تامین اجتماعی بین بیماران تالاسمی خود 10 ویال آمپول توزیع کرده است که بسیار کم است.

مجدی گفت: همایش زمستانه ویژه بیماران تالاسمی در رامسر برگزار شد که از سراسر کشور در این انجمن حضور داشتند و در این همایش مسئولان از وفور دارو خبر دادند و گفتند بیماران تالاسمی هیچ مشکل دارویی نخواهند داشت در صورتی که عملاً اینگونه نیست.

مسئول انجمن تالاسمی استان البرز اظهار داشت: امروزه مقدار داروهای بیماران تالاسمی تا یک سوم کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز هیچ کمکی از جمله ارائه پمپ تزریق به بیماران تالاسمی نکرده است.

همانند جلسه های گذشته که ویژه بیماران تالاسمی بوده است، مراسم روز جهانی تالاسمی که در سالن سیروس اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز برگزار شد هیچ یک از مسئولان پزشکی و غیر پزشکی استان حضور نداشتند.

بیماران تالاسمی بمبی از صبر هستند

مسئول انجمن تالاسمی استان البرز گفت: بیماران تالاسمی در مقابل مشکلات و کمبودهای دارویی همچون بمبی از صبر هستند.

وی افزود: از مسئولان استان البرز انتظار داریم نیاز اجتماعی بیماران تالاسمی استان توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از بیماران تالاسمی از بنده انتقاد کردند که دارو به ما نمی رسد به چه علت جشن می گیرید، اضافه کرد: نگرفتن جشن یا مراسم و برنامه ریزی های دیگر مشکلی از بابت دارویی حل نمی کند.

وی ادامه داد: مدیر کل تامین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و وزیر کشور تا کنون مکاتبه داشته ایم و در یک ماه و نیم اخیر بیش از دو بار به بیمارستان با هنر مراجعه داشتیم علت این امر نیز وضعیت دارویی است که دیر می رسد بنابراین دیگر حیا اجازه نمی دهد با بیماران روبرو شوم.

وی تصریح کرد: بیماران تالاسمی در گذشته قرص دسفرال را مصرف می کردند که نگرانی انباشته شدن آهن بدن آنها را بر طرف می کرد ولی از زمانی که داروی دسفناک در بازار اشباع شده است به نوعی جایگزین دسفرال شده است و این قرص بار آهن بیماران تالاسمی را افزایش صد درصدی داشته است.

وی افزود: تا کنون اعتراضات زیادی از سوی بیماران تالاسمی و پزشکان درمانی این بیماران شده است که این اعتراضات سبب شد تا چند ماهی داروی دسفناک عرضه نشود ولی مجدداً نگرانی ها به خانه های این بیماران بازگشت.

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گزارش: مهدی دهقان