جرائم خاص در قزوین توسط دادگستری رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین روز دوشنبه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب قزوین و سایر اعضاء در محل دادگستری قزوین تشکیل شد.



حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این جلسه اظهارداشت: هدف از تشکیل این ستاد برخورد با جرائم خاص و امنیتی و فعالیت مجرمان حرفه ای و افرادی است که به صورت سازمان یافته دست به ارتـکاب جـرم می زنند که با ردیابی و رصد زمینه برخورد قاطع قضایی با این ارفراد را فراهم می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با اشاره به دستور کار این ستاد در خصوص سرقت کابلهای برق در استان افزود: مردم باید نسبت به موضوع سرقت سیم های برق حساس باشند و در صورت مشاهده جرم، مرتب را به سرعت به نیروی انتظامی اطلاع دهند.



صادقی خواستار اجرای اقدامات گسترده تری از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان برای برخورد با این پدیده شد و گفت: زیرزمینی کردن شبکه برق فشار ضعیف، افزایش روشنایی سطح شهر به ویژه مکان های جرم خیز، تسریع در راه اندازی شبکه های در دست احداث، افزایش گشت های پلیس، اعمال مجازات های متناسب برای مجرمان و تقویت کادر حراست شرکت های توزیع برق و برق منطقه ای، در این زمینه می تواند موثر باشد.



وی یادآورشد: چرخه سرقت سیم های برق باید رصد شود و با شناسایی زمان و مکان سرقت های صورت گرفته و رصد چرخه سرقت سیم های برق، بتوان از وقوع این جرم در استان جلوگیری کرد.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: تلاش در پیشگیری از وقوع جرم مانند ایجاد مانع در دکل های برق فشار قوی و افزایش محدوده تشعشع برق، تعبیه، نصب و فعال کردن دوربین به منظور رصد جرائم در سطح شهر، اطلاع رسانی موثر در این خصوص، آشنایی با روش های به کارگرفته شده از سوی مجرمان و استفاده از شگردهایشان علیه خود آنان، افزایش روشنایی در سطح شهر و دعوت از صدا و سیما برای اطلاع رسانی دراین خصوص، از راهکارهایی است که می توان به کار گرفت.



در ادامه این نشست یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و عضو ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین گفت: سرقت کابلهای برق علاوه بر نارضایتی مردم خسارات جانی و مالی فراوانی را نیز بدنبال دارد و از آنجا که استان موقعیت استراتژیک ویژه ای دارد و یکی از قطبهای مهم صنعتی، کشاورزی، گردشگری محسوب می شود این امر دارای اهمیت فراوانی است.



وی افزود: مهم ترین دلیل سرقت سیم های برق افزایش قیمت فلز مس در ایران است به نحوی که در سال 90 نسبت به سال قبل از آن حدود 190 درصد افزایش سرقت را شاهد بوده ایم.



جبارزاده تصریح کرد: با وجود افزایش این گونه سرقت ها با اجرای اقدامات پیشگیرانه همچنان استان قزوین کمترین آمار سرقت را نسبت به سایر استانها دارد.