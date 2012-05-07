مسابقات جودو جام مطهر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت جودو خراسان رضوی از برگزاری مسابقات جودو قهرمانی استان به مناسبت بزرگداشت هفته معلم و روز زن با عنوان جام مطهر در مشهد خبر داد.

حسین شکوهی عنوان کرد: این رقابت ها در 11وزن به صورت آزاد با حضور جودوکارانی از شهرستان های مشهد، چناران، قوچان، فریمان، تربت جام، تربت حیدریه، کلات، نیشابور، سبزوار و سرخس جمعه 22 اردیبهشت سال جاری در سالن جودو مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان گلشهر مشهد برگزار می شود.

برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر منطقه 4 کشور

مسابقات بسکتبال با ویلچر منطقه چهار کشور با حضور نماینده خراسان رضوی صبح امروز با برگزاری دو مسابقه آغاز شد.

در این مسابقات، تیم های بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی و خراسان جنوبی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت تیم استان خراسان رضوی با کسب نتیجه 51 بر 14 امتیاز بر حریف خود چیره شود.

در ادامه این رقابت ها طی امروز، تیم بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی با تیم سیستان و بلوچستان و تیم خراسان شمالی روبرو خواهد شد و تیم های اول و دوم این مسابقات به منظور رقابت با تیم های برتر دیگر مناطق کشور، به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

اعزام تیم خراسان رضوی به مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی

تیم شمشیربازی خراسان رضوی به مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی زیر 23سال کشور اعزام می شود.

رامین سقا سرشوری و سجاد ایرانی از هیئت شمشیربازی خراسان رضوی هر دو در اسلحه اپه به مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی ورزشکاران زیر 23 سال اعزام خواهند شد.

نائب قهرمانی دومیدانی کاران خراسان رضوی در کشور

مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور با نایب قهرمانی خراسان رضوی در قسمت تیمی به اتمام رسید.

این مسابقات با حضور ورزشکارانی از 27 استان کشور به میزبانی قزوین، با هدف شناسایی و دعوت از نفرات برتر به تیم ملی دو و میدانی برای اعزام به مسابقات آسیایی برگزار شد.

در قسمت تیمی این مسابقات، تیم استان فارس با کسب 54 امتیاز اول شد، خراسان رضوی با 44 امتیاز به مقام دوم رسید و خوزستان با 36 امتیاز سوم شد.

برگزاری المپیاد بازیهای محلی خراسان رضوی در خلیل آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد گفت: چهارمین المپیاد بازی های بومی، روستایی و عشایری استان خراسان رضوی در این شهرستان با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

احمدیان گفت: در بخش مردان این مسابقات شش شهرستان تایباد، گناباد، کلات، چناران، مشهد و خلیل آباد شرکت داشتند که در پایان مسابقات تیم های تایباد، گناباد و خلیل آباد موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

وی افزود: تیم اول این مسابقات به مرحله کشوری اعزام می شود.