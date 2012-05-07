85 درصد سالمندان ساکن در منزل سوء تغذیه دارند

حسین حاجیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل اصلی سوء تغذیه در افراد، مصرف کالری کمتر از یک هزار است.
وی بیان داشت: بعضی از علل سوء تغذیه شامل داروھا، افسردگی، کاھش حس چشایی، نامناسب بودن بھداشت دھان، بیماریھای مزمن و مواردی دیگر که بر خوردن اثر دارد، است.
متخصص تغذیه ورژیم درمانی سالمندان تصریح کرد: PEU در افرادی که مشکل جویدن گوشت، کشیدن سیگار و دریافت کم موادغذایی و ھمچنین فعالیت کمی دارند، ایجاد میشود که باید کالری را افزایش و از رژیمھای نرم استفاده کرد تا جویدن راحتترشود.
وی ادامه داد: کمبود تغذیهای پروتئین–انرژی ممکن است زمینه بروز زخم بستر، اختلال در عملکرد ایمنی،عفونتھا، شکستگی لگن، کم خونی، ضعف عضلانی، خستگی، ادم، تغییرات ذھنی و مرگ و میر را بیشتر فراهم کند.
حاجیانفر در ارتباط با بررسی وضعیت تغذیه سالمندان، اظهار داشت: سلامت تغذیهای، بخشی از یک دوره موفق سالمندی است و سالمندی را نمیتوان معادل ناتوانی دانست.
وی با اشاره به اینکه بررسی وضعیت تغذیه سالمندان با محدودیت یادآوری، از دست دادن حواس شنوایی و بینایی، تغییرات توجه و تغییر دریافت روزانه ھمراه میشود، ادامه داد: پیرشدن و سالخوردگی با کاھش تدریجی فعالیتھای فیزیکی و افزایش بیماریھای مزمن ھمراه است که بھبود وضع تغذیه میتواند ازاین مسائل پیشگیری و یا آنھا را به تاخیر اندازد.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی سالمندان گفت: سوءتغذیه عارضه متداولی است که بر وضعیت سلامتی و امید به زندگی در سالمندان اثرگذار است.
وی با اشاره به اینکه پیرشدن یک مسئله ژنتیکی است و ژنھا در این کار دخالت دارند، اظهار داشت: سالمندی شامل تغییرات پیشرونده فیزیولوژیک ھمراه با کاھش سلول و تحلیل ارگانھا است.
