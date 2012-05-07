جامعه جهانی برای آزادی نبیل رجب بر آل خلیفه فشار وارد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیتهای الوفاق، قومی دموکراتیک، ملی دموکراتیک، الاخاء ملی و وعد با اشاره به بازداشت نبیل رجب اعلام کردند: این اقدام تاثیر در روند انقلاب چهارده فوریه ندارد، بلکه نشانه خوی استبدادی رژیم بحرین است.

گروههای بارز مخالف آل خلیفه ضمن همبستگی کامل با نبیل رجب و درخواست آزادی فوری وی خواستار فشار جامعه جهانی برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژیم شدند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بزرگترین گروه مخالف بحرین ضمن محکوم کردن بازداشت نبیل رجب خواستار آزادی فوری وی شد.

در بیانیه این جمعیت آمده است : بازداشت نبیل رجب اقدامی غیر قانونی، به دور از عقلانیت و مخالف آزادی بیان است.

این در حالی است که سه جمعیت حقوق بشری(انجمن حقوق بشر بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین) با صدور بیانیه ای رژیم آل خلیفه را مسئول سلامت نبیل رجب دانستند.

جمعیتهای حقوق بشری بحرینی از سازمانها و نهادهای حقوق بشری و در راس آنها سازمان ملل متحد خواستند به مقامات رژیم برای آزادی فوری نبیل رجب فشار آورند.

در بیانیه این جمعیت های حقوق بشری آمده است : بازداشت نبیل رجب رویکرد جدید و خطرناکی علیه فعالان حقوق بشری و نشانه تفکر امنیتی صرف نزد مقامات بحرین است.

جمعیتهای مذکور بیان کردند: خواسته های نبیل رجب شامل آزادی بیان، برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و انجام تغییرات سیاسی واقعی مطابق با معیارها و توافقات بین المللی است.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم بحرین نبیل رجب فعال حقوق بشری این کشور را بهمحض بازگشت از بیروت بازداشت کردند.