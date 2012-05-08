بهزاد اژدری به خبرنگار مهر گفت: از شعار تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و مشکلات حوزه صنایع دستی آنقدر زیاد است و سازمانهای موازی در خلاف جهت حرکت می کنند که اگر هنرمندی بخواهد فعالیت کند، دچار فرسایش می شود.

این فعال صنایع دستی گفت: هنرمندان صنایع دستی استعداد خوبی دارند که می توانند از آن در جهت تولید مناسب کالای ایرانی استفاده کنند اما این اتفاق میسر نمی شود مگر آنکه امکانات، تجهیزات و مبلغی برای هزینه های اولیه در اختیار داشته باشد چون هنرمند از تمام هزینه های ایجاد یک هنر دستی بر نمی آید.

وی گفت: یک هنرمند برای راه اندازی کارگاه صنایع دستی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد می تواند وام بگیرد اما در پروسه بانکی می افتد و آنقدر درگیر می شود که ترجیح می دهد عطای آن را به لقایش ببخشد. مانند بسیاری از کارگاههای سفالگری در همدان که رو به ورشکستگی رفتند و یا در آستانه تعطیلی هستند.

وی از ورود بی اندازه سفالهای چینی به بازار صنایع دستی ایران خبر داد و گفت: فرودگاه بین المللی امام خمینی ، جایی که مسافران در لحظات آخر هم می توانند صنایع دستی به سوغات ببرند، از سفال چینی پر شده است این مشکل را در بازارهای صنایع دستی نیز می توان دید درحالی که اگر جلوی ورود بی رویه سفال های چینی به کشور گرفته شود حداقل می توان گفت که به شعار حمایت از سرمایه ایرانی عمل کرده ایم.