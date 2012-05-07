یادواره فتح خرمشهر در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی این یادواره اظهار داشت: این مراسم در روز سوم خرداد همزمان با آزاد سازی خرمشهر و به یاد فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که تاکید ویژه ای بر این آزادسازی داشتند، برگزار می شود.

چراغعلی با اشاره به اینکه مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد عملیات بیت المقدس از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان برگزار می شود، گفت: در این مراسم از خانواده معظم شهدا، جانبازان و تنی چند از رزمندگان سلحشور هشت سال دفاع مقدس دعوت به عمل می آید و در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکسی همراه با ذکر خاطرات ایثارگران از آن روزهای به یاد ماندنی پیش بینی شده است.

وی افزود: به منظور انتقال خاطرات و حماسه آفرینی های دلاورمردان دفاع مقدس از تعدادی از جوانان و نوجوانان که آن روزها را ندیده اند و تنها خاطراتش را شنیده اند نیز دعوت شده تا در مراسم حضور داشته باشند.

دبیر یادواره فتح خرمشهر گفت: از دیگر برنامه های این همایش دیدار با خانواده معظم شهدا خواهد بودکه توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و تعدادی از معتمدین شهر گرگان صورت خواهد گرفت.

دبیرخانه همایش در محل شورای اسلامی شهر گرگان (کمیسیون فرهنگی ) مستقر است و رزمندگان و ایثارگران گرگانی می توانند پیشنهادات و نقطه نظرات خود را برای هرچه پر بار تر شدن این مراسم اعلام کنند.