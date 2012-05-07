10 هزار فقره تسهیلات بانکی توسط موسسه مهر ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پا طلا در دیدار مدیران شعب موسسه مالی و اعتباری مهر با آیت الله علوی گرگانی که ظهر دوشنبه در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با بیان اینکه هم اکنون در قم 18 شعبه از این موسسه در حال فعالیت است، افزود: در سال 90 بیش از 10 هزار فقره تسهیلات بانکی از سوی این موسسه در استان قم به متقاضیان ارائه شد.



وی با تأکید بر فعالیت این موسسه در راستای بانکداری اسلامی، از برگزاری 12 هزار نفر ساعت کلاس احکام شرعی برای 150 نفر از کارکنان این موسسه در قم خبر داد.



مدیر امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر قم ادامه داد: کمیته شرعی موسسه متولی برگزاری این دوره‌هاست همچنین تمامی معاملات و ابلاغ‌های موسسه برای رعایت جنبه شرعی آن توسط کمیته شرعی بررسی و ابلاغ می‌شود تا اسلامی بودن فعالیت‌ها کنترل شود.



وی نزدیکی به علما و مراجع و بهره مندی از دستورات و توصیه های آنان در عرصه بانکداری را عاملی برای دوربودن فعالیت های اقتصادی از شر شیطان دانست و اظهار داشت: برگزاری همایش آب و آئینه با هدفل ترویج بانکداری اسلامی برای مشخص شدن سود قطعی به سرمایه‌های مردمی از جمله اقدام‌های این موسسه در سال گذشته بود که صورت گرفت.



پاطلا در ادامه گفت: ما یک ریال هم بابت دیرکرد قرض الحسنه از مشتری دریافت نکرده و نمی‌کنیم و تنها مزد کاری در حدود چهار درصد را می گیریم و قرض الحسنه ما واقعا قرض الحسنه است.



وی تأکید کرد: تلاش می کنیم تا سنت زیبای قرض الحسنه این موسسه در قم به عنوان جایگاه و پایگاه مرجعیت و تشیع الگو برای بانکهای قم و سایر استان‌های کشور باشد.