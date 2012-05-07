جوانمردی سیره شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مداح در دومین یادواره شهدای جعیت هلال احمر استان گلستان با بیان اینکه جوان تعریف خاص خود را دارد و روزی آغاز می شود و روزی هم پایان می یابد، گفت: جمعیت هلال احمر دو بحث جوان و جوانمردی مطرح است.

وی با اشاره به اینکه اگرچه جوانی یک نعمت محسوب می شود اما متاسفانه زمانی قدر آن شناخته می شود که آن را از دست داده باشیم، افزود: قدر جوانی را باید دانست چرا که زود به اتمام می رسد.

حجت الاسلام مداح، جوانمردی را موضوعی بعد از جوانی دانست، تصریح کرد: در جوانمردی انسان می تواند از ابتدا تا پایان جوانمرد بماند و جوانمردی دیگر کودک، بزرگ، سن، جنسیت را شامل نمی شود.

وی به شخصیت جوانمردی اشاره کرد و گفت: جوانمرد کسی است که از آسایش خود برای آسایش دیگران می گذرد و این امر عرصه نمی شناسد.