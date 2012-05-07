به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی توکلی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قم و جمعی از معاونان وی که در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، بیان کرد: اگر نیروی انتظامی در سراسر کشور توفیقی دارد بخش عمده‌ای از آن مدیون زحمات معلمان است زیرا هر قدر نظام آموزش و پرورش در تربیت نسلی متدین و متکی به خود قوی تر عمل کند سایر مجموعه حاکمیت آسان تر خواهد بود.



وی با اشاره به افزایش آمار افت تحصیلی دانش آموزان گفت: امروزه حدود 50 درصد دانش آموزان قبل از اخذ دیپلم ترک تحصیل می‌کنند که همین افرادی که ترک تحصیل می‌کنند عمده مشتریان نیروی انتظامی را تشکیل می‌دهند و جرائم خشن را مرتکب می‌شوند.



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه افت تحصیلی خطر بالقوه‌ای برای نهادهای امنیتی است افزود: هر قدر سن جدا شدن از تحصیلات افراد پایین تر باشد بیشتر مرتکب جرم می‌شوند و هر چقدر سطح تحصیلات بالا می رود جرائم کمتری را شاهد هستیم.



وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان باید علل افت تحصیلی دانش آموزان را بررسی و راهکارهای مناسبی را به ما ارائه دهد تا نیروی انتظامی در شورای تأمین استان و دیگر جلسات امنیتی مطرح و اقدامات لازم را به عمل آورد.



کاهش 20 درصدی تصادفات



وی با اشاره به کاهش 20 درصدی تصادفات در قم گفت: بخشی از این کاهش تصادفات و تلفات انسانی به دلیل اعمال قوانین و جریمه‌های جدید و بخشی نیز به دلیل ورود رانندگان جدید که درگذشته جزو همیاران پلیس بوده اند و اکنون نیز کمتر مرتکب تخلف می شوند بوده است.



ماموران انتظامی در پوشش امنیتی مدارس دخترانه تلاش کنند



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این دیدار با اشاره به ارتباط مطلوب پلیس با آموزش و پرورش در سطح استان گفت: من به سهم خود از تعامل خوب پلیس به خصوص روسای کلانتری ها با دانش آموزان و مدیران مدارس تشکر می کنم.



محمد حسین امین جعفری افزود: همکاران در آموزش و پرورش زمانی می توانند با آرامش به فعالیت بپردازند که زمینه امنیت فراهم شده باشد.



وی ادامه داد: باتوجه به اینکه امسال زمان تعطیلی مدارس تفاوت یافته است و در شیفت بعد از ظهر به ویژه در فصل پاییز تعطیلی مدارس در تاریکی است، ماموران انتظامی باید در پوشش امنیتی مدارس دخترانه توجه ویژه ای داشته باشند و البته از اول مهرماه تاکنون هیچ حادثه ای مشاهده نشده است.



وی در پایان با استناد به تحقیقات میدانی ناجا در مرکز گفت:‌ به دلیل تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها آمار جرائم نیز کاهش یافته است.