به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزو برترین دانشگاه‌های کشور در عرصه خدمات مامایی کشور شناخته شد.

مشاور وزیر در امور مامایی در ارتباط نحوه انتخاب این دانشگاه‌ها در این خصوص افزود: سه کار گروه تخصصی متشکل از کارشناسان ستادی حوزه بهداشت، درمان و اعضای هیئت علمی دانشگاهی، مستندات ارسالی توسط دانشگاه‌ها را بر اساس چک لیست انتخاب دانشگاه برتر در زمینه ارائه خدمات مامایی بررسی کرده که در نهایت نتایج مذکور حاصل شد.

زعفرانی ادامه داد: بدین منظور فعالیت‌های دانشگاه‌ها در سه حوزه بهداشت و درمان و آموزش در نظر گرفته شد و ملاک‌های بررسی در حوزه درمان شامل اجرای بخشنامه‌های ساختاری، نیروی انسانی، پرداخت تعرفه‌های زایمانی و رعایت بخشنامه نظارت و اعتبار بخشی و اجرای برنامه بیمارستان دوستدار مادر در حوزه بهداشت داشتن برنامه عملیاتی مدون سالیانه دفتر سلامت خانواده در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد:‌در حوزه آموزش نیز اجرای بخشنامه در زمینه استفاده خدمتی از ماما به عنوان رئیس دانشکده یا یکی از معاونان دانشکده ملاک سنجش قرار گرفت.

سه دانشگاه علوم پزشکی کشور( مشهد، اصفهان و اراک) که در زمینه ارائه خدمات مامایی در سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش حائز بیشترین امتیاز شدند به عنوان دانشگاه برتر انتخاب و از روسای سه دانشگاه مذکور در مراسم کشوری بزرگداشت روز جهانی ماما تقدیر شدند.

آموزش احیای قلبی ریوی به رابطان مراکز بهداشتی درمانی شهرضا

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب صادقی گفت: مرکز فوریت‌های پزشکی شهرضا بر اساس درخواست مرکز بهداشتی درمانی این شهرستان، دوره‌‌ای آموزشی را در قالب طرح‌بها برگزار کرد.

مسئول امور پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان شهرضا با بیان اینکه دوره‌‌مذکور در قالب چهار ساعت آموزش عملی و تئوری برگزار شد، افزود: تعداد 20 نفر از رابطان مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرضا ضمن شرکت در این دوره‌آموزشی با وظایف مرکز فوریت‌های پزشکی و احیای قلبی ریوی (CPR) بیمار و مصدوم آشنا شدند.



وی افزود: این دوره‌آموزشی با مربیگری حبیب صادقی و در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرضا برگزار شد.