ورزش، فرهنگ و دین محوریت برنامه های اوقات فراغت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان با موضوع اوقات فراغت ضمن تاکید بر اینکه برنامه های اوقات فراغت باید ورزشی، فرهنگی و دینی باشد، گفت: در برنامه ریزی های اوقات فراغت امسال به شعار سال جاری توسط مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای شود.

همتیان با اشاره به حفظ و پرورش سرمایه ها اظهار داشت: سرمایه در دودسته انسانی و مادی است.

وی بر تقویت رویه خودباوری و ایثار در جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاههای مرتبط نسبت به سنوات گذشته باید در برنامه ریزی اوقات فراغت جذابیت و نوآوری را با حداقل هزینه مورد توجه قرار دهند.

همتیان از نارضایتی 65 درصدی جوانان از عملکرد برنامه ریزی اوقات فراغت در سال گذشته خبر داد و از دستگاه های اجرایی خواست که بازنگری جدی در برنامه های خود داشته باشند.

وی از دستگاه های اجرایی خواست تا برنامه های پیشنهادی متناسب با نیازهای جوانان را ارائه دهند.

همتیان افزود: هر مقدار که نشاط و شادی را تقویت کنیم میتوانیم از سرمایه های انسانی با توان بیشتری استفاده کنیم.

فرماندار سمنان بر ضرورت ایجاد مکانهای تفریحی تاکید کرد و گفت: این مکانها باید در محلهایی مانند مساجد با حداقل هزینه تشکیل شود.

همتیان حذف برنامه های موازی در دستگاهها و استفاده از افراد موفق در کلاسهای آموزشی به منظور بهره برداری از تجربیات آنان را خواستار شد وگفت: برنامه ریزی متناسب با روستاها، محل و شهر باشد.

دیگر اعضاء نیز در این جلسه در خصوص برنامه های خود بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد تا اول خرداد ماه برنامه ریزی دستگاه های مرتبط کامل و به فرمانداری یا اداره ورزش جوانان سمنان تحویل شود.