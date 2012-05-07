  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

منصوری خبر داد:

ایجاد روز بازار در شهرستانهای مختلف استان سمنان

ایجاد روز بازار در شهرستانهای مختلف استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از فعال شدن روز بازارها در شهرستانهای مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه روز بازارها در سطح استان راه اندازی می شود، گفت: براساس مصوبات نشستهای ستاد تنظیم بازار استان، در دامغان دوشنبه بازار، شاهرود سه شنبه بازار، سمنان جمعه بازار و در دیگر شهرستانها نیز روزبازارها در حال راه اندازی است.

منصوری گفت: در این روز بازارها اجناس زیر قیمت بازار و از تولید به مصرف عرضه می شود.

 منصوری از اجرای رزمایش هفتگی نظارت بر کالا و خدمات خبر داد و گفت: رزمایش هفتگی طرح نظارتی کالا و خدمات از ساعت هفت و 30  صبح تا 20 شب در کلیه شهرستانها از روز شنبه تا روز پنج شنبه با همکاری تعزیرات حکومتی و صدا و سیما برگزار شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تا کنون به چه میزان بازرسی در سطح استان انجام شده، گفت: از ابتدای طرح نظارتی تاکنون بیش از 9 هزار و 990 بازرسی انجام شده و بیش از یک هزار نیز تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان به ذخیره سازی کالا نیز اشاره کرد و افزود: پیش بینی 200 تن گوشت، 300 تن مرغ، 480 تن شکر ، 100 تن حبوبات برای ذخیره سازی کالاهای اساسی صورت گرفته و شرکت غله و جهاد کشاورزی نیز برای ذخیره برنج، ذرت و کنجاله اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 1596282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها