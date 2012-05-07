ایجاد روز بازار در شهرستانهای مختلف استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه روز بازارها در سطح استان راه اندازی می شود، گفت: براساس مصوبات نشستهای ستاد تنظیم بازار استان، در دامغان دوشنبه بازار، شاهرود سه شنبه بازار، سمنان جمعه بازار و در دیگر شهرستانها نیز روزبازارها در حال راه اندازی است.

منصوری گفت: در این روز بازارها اجناس زیر قیمت بازار و از تولید به مصرف عرضه می شود.

منصوری از اجرای رزمایش هفتگی نظارت بر کالا و خدمات خبر داد و گفت: رزمایش هفتگی طرح نظارتی کالا و خدمات از ساعت هفت و 30 صبح تا 20 شب در کلیه شهرستانها از روز شنبه تا روز پنج شنبه با همکاری تعزیرات حکومتی و صدا و سیما برگزار شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تا کنون به چه میزان بازرسی در سطح استان انجام شده، گفت: از ابتدای طرح نظارتی تاکنون بیش از 9 هزار و 990 بازرسی انجام شده و بیش از یک هزار نیز تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان به ذخیره سازی کالا نیز اشاره کرد و افزود: پیش بینی 200 تن گوشت، 300 تن مرغ، 480 تن شکر ، 100 تن حبوبات برای ذخیره سازی کالاهای اساسی صورت گرفته و شرکت غله و جهاد کشاورزی نیز برای ذخیره برنج، ذرت و کنجاله اعلام آمادگی کرده اند.