مصطفی شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 13 هزار نفر شتر در استان سمنان نگهداری می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر 13 هزار و 192 نفر شتر توسط بیش از 400 بهره بردار در استان نگهداری می شوند که افزون بر یک هزار و 200 تن گوشت قرمز در سال تولید می کنند.

وی گفت: با توجه به پتانسیل موجود استان، توسعه صنعتی پرورش شتر همراه با روش های علمی از برنامه های اولویت دار و آتی این سازمان است و در این راستا با تصویب و اجرای طرح های مهم ملی و استانی برنامه ریزی و سرمایه گذاری قابل توجهی صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی استان سمنان گفت: استان سمنان از نظر جمعیت شتر در کشور رتبه ششم را دارد.

وی با اشاره به راه اندازی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر کشور در طرود شاهرود، افزود: این ایستگاه با هدف حفاظت و حراست نژادی شتر و تشکیل بانک ژن شتر کشور، مرکز آموزش پشتیبانی عملیات بهبود نظام پرورش شتر در استان و منطقه شمال شرق کشور و تولید و توزیع دام مولد برتر "لوک و ارونه" در بین گله های منطقه به منظور اصلاح نژاد احداث شده که به عنوان بانک ژن کشور شناخته می شود.

شاه حسینی در پاسخ به اینکه چند درصد واحد های دامی استان را واحدهای شترداری تشکیل می دهند، گفت: استان سمنان دارای دو میلیون و 250 هزار واحد دامی است که سه درصد آن را واحد های شتر داری تشکیل می دهد و با توجه به مزیت های شتر از جمله ضریب تبدیل حدود شش شتر نسب به گاو که بیشتر از هشت است، فواید متعدد شیر و اثرات درمانی آن بر دیابت، سیاه زخم، تهیه دارو و واکسن و کم خونی، گوشت با طبع گرم و اثرات درمانی ویژه و استفاده از دیگر فراورده های شتر برای درمان تنگی نفس و آسم، این دام را از ارزش بالایی بر خوردار کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص توجیه اقتصادی پرورش شتر نیز، گفت: شتر با داشتن ضریب تبدیل بهتر به نسبت گاو، داشتن احتیاجات غذایی مناسب و کمتر از گاو، استفاده از غذاهای ارزان قیمت و با پروتئین کمتر، عدم نیاز به نهاده های وارداتی، استفاده از گیاهان شور مرتعی، پس چر مراتع، سبوس برنج برای تغذیه و پرواربندی، احداث حداقل تاسیسات با قیمت کم و سرمایه گذاری اولیه مناسب برای نگهداری و پروار از جمله مزیت های اقتصادی پرورش شتر است.

وی در خصوص پراکنش جمعیت شتر در استان نیز گفت: در شهرستان های شاهرود و میامی تعداد هشت هزار و 192 نفر شتر، سمنان دو هزار و 706 نفر، دامغان دو هزار و 229 نفر و گرمسار 65 نفر شتر وجود دارد.