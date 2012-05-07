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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

حاجیان مطلق عنوان کرد:

ضعف فرهنگ کار باعث نهادینه شدن تکدی گری در جامعه می شود

ضعف فرهنگ کار باعث نهادینه شدن تکدی گری در جامعه می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی وزارت کشور گفت: ضعف و از بین رفتن فرهنگ کار در جامعه باعث نهادینه شدن تکدی گری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حاجیان مطلق در نشست جمع آوری متکدیان افزود: مسئولان در قبال ساماندهی متکدیان هیچ تعهدی ندارند وتمام برنامه ها صرفا برای جمع آوری این قشر است.

وی بیان کرد: تعیین مسئولیت نهادها و همکاری آنها در جمع آوری و کاهش پیدیده تکدی گری نقش مهمی دارد.

حاجیان مطلق با بیان اینکه بهزیستی، کمیته امداد، شهرداریها و فرمانداریها در جمع آوری متکدیان نقش مهمتری دارند، عنوان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزش از طریق رسانه ها و تریبون نمازجمعه از برنامه های پیشرو برای جمع آوری و کاهش متکدیان درسطح شهرها است.

رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی وزارت کشور همچنین افزود: تامین بودجه و اعتبار و تشکیل تیمها و گروههای متخصص برای شناسایی متکدیان حرفه ای و کمک به نهادها و موسسات خیریه از جمله برنامه های کاربردی برای جمع آوری متکدیان در استان است.

وی علل اقتصادی، فرهنگی، تنبلی و تن پروری، سست شدن پایه های ارزشی و اخلاقی، عدم نگرش منفی به تکدی، عوامل اعتقادی و دینی، عوامل اجتماعی و ... را از ریشه های تکدی گری عنوان کرد و گفت: تکدی شامل همه پدیده هایی می شود که به قصد دریافت کمک از دیگران خارج از مجاری قانونی در سطح جامعه بروز می یابند.

کد مطلب 1596288

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