دستگیری سه شکارچی و صیاد متخلف در قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سه شکارچی و صیاد متخلف که اقدام به زنده گیری و شکار پرندگان وحشی در مناطق و زیستگاهای طبیعی منطقه کهک می کردند با تلاش ماموران یگان حفاظت دستگیر و از آنها سه قطعه کبک زنده و همچنین تعدادی ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.



وی با اشاره به اینکه ماموران پس از انجام صورتجلسه سه قطعه پرنده را در زیستگاه طبیعی آنها رها سازی کردند، افزود: متخلفان دستگیر شده نیز که در نظر داشتند این پرندگان را با هدف سودجویی و کسب در آمد غیر مجاز به صورت قاچاق در استانهای همجوار به فروش برسانند، تحویل مراجع قضایی ذیربط داده شده تا پس از طی مراحل قانونی و بررسی جرائم مربوطه ، نسبت به تخلف آنان براساس قوانین و مقررات تخلفات شکار و صید، رسیدگی شود.



مدیر کل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به اینکه شکار و صید هر موجود زنده بدون داشتن مجوز غیرمجاز است، افزود: تنها افرادی می توانند به شکار و صید بپردازند که یا پروانه داشته باشند و یا جانواری دارای زیان را صید کنند.



وی بیان کرد: کبک یکی از پرندگان شاخص در بازار است و افرادی سودجو با شکار این پرندگان آنها را با قیمت بالایی به فروش می رسانند.



از ابتدای سال هشت شکارچی و صیاد غیر مجاز دستگیر شدند



رکنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون هشت شکارچی و صیاد غیرمجاز در قم دستگیر شدند، افزود: ماموران یگان حفاظت سازمان محیط زیست استان قم با گشت زنی و کنترل مناطق یا با استفاده از دوربین‌های مخصوص، مناطق مختلف را بازرسی کرده و با متخلفان برخورد می‌کنند.



وجود سه نقطه ثابت نظارت توسط یگان حفاظت استان قم



وی بیان کرد: یگان حفاظت سازمان محیط زیست استان قم به صورت شبانه روزی در سه نقطه از استان به صورت ثابت، در 2 نقطه به صورت فصلی و تعدادی نیز به صورت سیار در نقاط مختلف استان قم در حال بازرسی و نظارت هستند.