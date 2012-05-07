۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

همایش "چه کسی شخصیت سالم دارد" در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین همایش "چه کسی شخصیت سالم دارد " از دیدگاه روانشناسی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بختیاری سعید عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان گلستان عصر دوشنبه در حاشیه این مراسم گفت: این همایش در خصوص سازماندهی حرکت های دانشجویی در زمینه روانشناسی با حضور دانشجویان رشته روانشناسی مشاوره و در مقطع کاردانی و کارشناسی از دانشگاه های دولتی و آزاد برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری این همایش به همت دانشجویان این دانشگاه ها و برخی از موسسات خصوصی مرتبط با خدمات روانشناسی و مشاوره هماهنگ شده است.

بختیاری سعید، هدف اصلی از برگزاری این همایش را ارتقا سطح آگاهی دانشجویان و تقویت علمی آنها برشمرد و تصریح کرد: برای ارتباط با سازمان ها، نهادها و ارگان هایی که به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره نیاز دارند اقدام شده است.

وی با بیان اینکه این همایش بارویکرد دینی برگزار شد، افزود: به فرموده مقام معظم رهبری " روانشناسی در حال بازنگری است" و ما نیز برآنیم تا با استفاده بیشتر از منابع اسلامی به ویژه قرآن و مسائل مربوط به انسان را به بحث و تبادل نظر بگذاریم.

این مراسم با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شد.

کد مطلب 1596290

