لرستان دارای رتبه 19 کشور در زمینه مصرف گاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با اشاره به میزان مصرف گاز در استان طی سال گذشته، اظهار داشت: در سال 90 شهرستان ازنا با سرانه مصرف دو هزار و 819 مترمکعب برای هر خانوار بیشترین میزان مصرف گاز را در استان داشته است.

وی ادامه داد: این در حالیست که شهرستان الیگودرز با هزار و 737 مترمکعب سرانه مصرف از برای هر خانوار کمترین میزان مصرف را در سال گذشته داشته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین میزان مصرف گاز برای هر خانوار در خرم آباد را دو هزار و 349 مترمکعب، بروجرد دو هزار و 68 مترمکعب و دورود دو هزار و 482 مترمکعب عنوان کرد.

گودرزی میزان مصرف گاز در لرستان طی سال گذشته را یک میلیارد و 569.9 ملیون مترمکعب اعلام کرد و بیان داشت: این استان رتبه نوزدهم کشور در مصرف گاز را دارد.

وی همچنین بیشترین میزان مصرف گاز طی سال گذشته را در روز سوم دی ماه عنوان کرد وگفت: در این روز به دلیل سردی هوا بیشترین میزان مصرف گاز در استان ثبت شده است.