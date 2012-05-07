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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

با فیلم تب برفکی/

شبکه اصفهان در جشنواره بین‌المللی مسکو درخشید

شبکه اصفهان در جشنواره بین‌المللی مسکو درخشید

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: فیلم "تب برفکی" تولید سیمای مرکز اصفهان به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی در جشنواره بین‌المللی مسکو درخشید.

علی کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فیلم «تب برفکی» در چهاردهمین جشنواره فیلم‌های پلیسی مسکو با شعار مبارزه با جنایت و تروریسم وظیفه جامعه جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین تهیه‌کنندگی را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: امیرحسین شریفی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون برای سومین بار جایزه ویژه بهترین تهیه‌کننده را دریافت می‌کند و  امسال با چهار فیلم در این جشنواره شرکت کرده است.

رئیس صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به اینکه فیلم «تب برفکی» به سفارش معاونت سیمای استان‌ها در صدا و سیمای مرکز اصفهان تهیه شده، تاکید کرد: داستان فیلم مرد جوانی به نام شاهین است که در اثر قاچاق مواد آرایشی تقلبی به زندان می‌افتد. او در زندان فرصت می‌یابد تا به عواقب فاجعه آمیز کارش بیاندیشد.

کد مطلب 1596295

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