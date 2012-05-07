علی کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فیلم «تب برفکی» در چهاردهمین جشنواره فیلمهای پلیسی مسکو با شعار مبارزه با جنایت و تروریسم وظیفه جامعه جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین تهیهکنندگی را به خود اختصاص داد.
وی اضافه کرد: امیرحسین شریفی تهیهکننده سینما و تلویزیون برای سومین بار جایزه ویژه بهترین تهیهکننده را دریافت میکند و امسال با چهار فیلم در این جشنواره شرکت کرده است.
رئیس صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به اینکه فیلم «تب برفکی» به سفارش معاونت سیمای استانها در صدا و سیمای مرکز اصفهان تهیه شده، تاکید کرد: داستان فیلم مرد جوانی به نام شاهین است که در اثر قاچاق مواد آرایشی تقلبی به زندان میافتد. او در زندان فرصت مییابد تا به عواقب فاجعه آمیز کارش بیاندیشد.
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