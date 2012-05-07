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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

حاتم زاده عنوان کرد:

ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان افزایش می یابد

ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان افزایش می یابد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه گیلان از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه خبر داد.

عبد الله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ظرفیت بالقوه اعضای هیئت علمی این دانشگاه می توان شعار امسال مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با تبدیل علم به تولید محقق ساخت.

وی همچنین با ارائه آماری از رشد کیفی و کمی امکانات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه گیلان اظهارداشت: یکی از مهمترین اهداف آموزشی این دانشگاه در سال جاری افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته ها و افزایش پروژههای تحقیقاتی کاربردی است.

رئیس دانشگاه گیلان به افزایش 21 رشته گرایش جدید در مقطع دکتری در این دانشگاه اشاره کرد و توسعه تحصیلات تکمیلی به ویژه دورههای دکتری را زمینه ساز رشد شتابنده علمی و پژوهشی دانشگاه مزبور برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در کنار توسعه آموزشی دانشگاه، ایجاد فضای فیزیکی مورد نیاز نیز مورد توجه است، افزود: تاسیس و آغاز ساخت چهار دانشکده جدید، تجهیز آزمایشگاههای دانشکدهها، اتمام چند پروژه عمرانی از قبیل دانشکده معماری و هنر، طرح توسعه دانشکده کشاورزی و ساختمان آموزشی مرحوم ابریشم چیان در سال جاری موجب توسعه فضا متناسب با افزایش دانشجو و اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی دانشگاه خواهد شد.

حاتم زاده با اشاره به رشد قابل توجه مقالات علمی تولیدی در دانشگاه گیلان گفت: در سال گذشته میزان اعتباری که صرف امور پژوهشی شد 9.7 درصد بوده که در سال جاری به 13 درصد یعنی به سطح استاندارد دانشگاههای دارای اعتبار علمی ارتقا خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی که اخیرا در موضوعات فرهنگی برگزار شد، یادآورشد: برای رفع مسائل و رفع مشکلات فرهنگی و ارتقای آن در دانشگاه چنین گردهمایی می تواند بسیار موثر و ارزشمند باشد.

کد مطلب 1596296

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