رتبه دوم سمنان در اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید در مراسم تجلیل از معلمان برتر استانی و کشوری که عصر روز دوشنبه در تالار شهید مطهری سمنان برگزار شد با اعلام اینکه استان سمنان در جایگاه دوم کشوری در اعزام دانش آموزان سراسر کشور را دارد، افزود: این دانش آموزان از یادمان های عملیاتی جنوب کشور از جمله هویزه، شلمچه و دیگر مناطق عملیاتی جنوب بازدید کردند.

وی مهمترین اهداف در این اعزام ها را انتقال فرهنگ حق طلبی، ایثار، خدا محوری و روحیه شهادت به نسل های کنونی انقلاب برشمرد.

بنائیان سفید تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل امروز یک امر ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش درباره چگونگی اجرای این طرح گفت: هر سال دو پایه تحصیلی متحول می شود و در شش سال، کل دوران تحصیلی 12 ساله دانش آموزان با تحول بنیادین بازنگری می شود.

وی با اشاره به یک نوبته کردن 95 درصد از فضاهای آموزشی در استان سمنان، اظهار داشت: در شهر سمنان حدود 12 مدرسه همچنان دو نوبته هستند که نیاز به ایجاد فضای آموزشی در این زمینه وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین در این مراسم درباره تجلیل از فرهنگیان و معلمان گفت: جایگاه فعالان عرصه تعلیم و تربیت، جایگاه والایی است و تقدیر از آنها می تواند عزمشان را برای رسیدن به رتبه های بیشتر موفقیت، فزونی ببخشد.

محمد بنائیان سفید با بیان اینکه شهید مطهری شخصیتی جامع در زمینه های گوناگون علمی، فلسفی و تربیتی داشت، اظهار داشت: این شخصیت تاریخی نمونه و مایه افتخار معلمان و آموزگاران است.



در این مراسم که در آخرین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد، از 26 معلم برتر کشوری، استانی و 12 مخترع فرهنگی تجلیل شد.