تعامل بین سینما و صنعت هدف جشنواره فیلم های صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر دومین جشنواره فیلم های صنعتی ضمن بیان در نشست خبری که صبح امروز با حضور کوروس حمزه ای رئیس جهاد دانشگاهی و بهزاد رشیدی مدیر دبیرخانه این جشنواره برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این دوره از جشنواره فیلم های صنعتی گفت : جشنواره فیلم های صنعتی تلاش دارد ظرفیت تولید فیلم های صنعتی که طی یک سال گذشته ساخته شده است را شناسیایی کند و در معرض تماشا قرار دهد .

ناصر باکیده در ادامه افزود: حضور این آثار در مجموعه به نام جشنواره فیلم های صنعتی مشابهت ها و نوع کمکی که دو مقوله هنر و صنعت می توانند به یکدیگر بکنند را معرفی می کنند . چراکه خوشبختانه امروزه شاهد هستیم که کشور ما در حوزه های مختلف تولید سرآمد است و حرف برای گفتن دارد ولی احساس می شد که پرداخت به این موضوع دچار کم لطفی شده و کمتر توجه ای در حوزه های مختلف هنری به این مقوله شده است به این معنا که جشنواره هایی باموضوع فرهنگ و صنعت بسیار اندک برگزار شده است و جای خوشحالی دارد که دانشگاه صنعتی شریف دغدغه فعالیت در این حوزه را دارد .

در ادامه این نشست کوروس حمزه رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به چرایی پیش قدم شدن دانشگاه صنعتی شریف برای برپایی این رویداد فرهنگی و صنعتی گفت: جهاد دانشگاهی از دو مولفه جهاد و آگاهی تشکیل شده است و اشاره دارد به تلاش کسانی که در مجموعه صنعت این سرزمین فعالیت می کنند .

وی در ادامه افزود: بعد دیگر جهاد دانشگاهی مبتنی بر آگاهی است به این معنا که جهاد دانشگاهی یک نهاد علمی و فرهنگی است و این جشنواره هم از بعد فرهنگ و سینما و علم اهمیت دارد و با تلفیق این دو با یکدیگر برگزار می شود و در سایه این تلفیق تعریف جهاد دانشگاهی متبلور می شود.هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر اطلاع رسانی ایجاد تحول در انجام فعالیت های صنعتی است .

حمزه در ادامه افزود: زمانی که صحبت از تکنولوژی می شود عموم نگاه ها متوجه غرب می شود به این دلیل که خواستاگاه صنعت در دنیای غرب است اما واقعیت این است که دنیا یکپارچه شده است. بنابراین اگر بخواهیم تنها نگاهی به غرب داشته باشیم همیشه دنباله رو خواهیم بود. به همین دلیل برای رسیدن به خود اکتفایی باید تغییر نگاه داد.

وی در پایان صحبت های خود افزود: از همین رو برگزاری جشنواره فیلم های صنعتی گام مثبتی در جهت انتقال مفاهیم صنعتی است .

در ادامه این نشست ناصر باکیده با اشاره به تاریخ برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره از تاریخ 23 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شریف در سه سالن برگزار می شود . فراخوان این جشنواره کمتر از نه ماه قبل منتشر شد و دعوت کردیم از فیلمسازانی که فیلم با موضوع صنعتی دارند در این جشنواره شرکت کنند. یکی از تفاوت های عمده در دومین دوره از جشنواره فیلم های صعنتی فاصله گرفتن از فیلم های صرفا مستند است به این معنا که به سوی سینمای پویا نمایی، صنعتی، مستند داستانی مستندهای کوتاه و بلند صنعتی نماهنگ و تیزرهای صنعتی میل پیدا کرده است.

دبیر دومین جشنواره فیلم های صنعتی در پایان صحبت های خود گفت: 900 فیلم در گونه های مختلف سینمایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که هیئت انتخاب 83 عنوان اثر را برای بخش مسابقه انتخاب کردند .