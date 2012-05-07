محمد بنائیان سفید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد 10 هزار نفر دانش آموز دختر و پسر پنجم ابتدایی استان سمنان همزمان با سراسر کشور وارد پایه ششم ابتدایی می شوند، اظهار داشت: در استان سمنان 400 آموزشگاه ابتدایی وجود دارد.

تحصیل 101 هزار دانش آموز در سطح مدارس ابتدایی استان سمنان

وی افزود: 101 هزار دانش آموز در سطح مدارس ابتدایی استان سمنان مشغول به تحصیل هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد: هشت مدرسه راهنمایی در استان سمنان دو نوبته هستند و تلاشها بر این است که این تعداد از مدارس نیز به یک نوبته تبدیل شود.

بنائیان سفید تصریح کرد: در سطح استان سمنان 48 مجتمع آموزشی وجود دارد.

مجلس بودجه 15 هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش را تصویب کند

دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان از افزایش مدارس شاهد در استان سمنان در سال تحصیلی 92-91 خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد دو مدرسه شاهد شامل آموزشگاه ابتدایی شاهد دختران و دبیرستان شاهد دختران در شهرستان دامغان خواهد بود.

بنائیان سفید یاد آور شد: بودجه سال 91 وزارت آموزش و پرورش 15 هزار میلیارد تومانی بوده که امیدواریم با تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این بودجه به دولت و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود.

وی بیان کرد: امیدواریم از این بودجه جدید استان سمنان از سهم بالایی برخوردار شود.

اهتمام ویژه مدارس به امر حجاب و عفاف

مدیر کل آموزش پرورش استان سمنان به بحث حجاب در مدارس اشاره داشت و افزود: هر آموزشگاه تحصیلی در بحث حجاب موفق باشد و به این موضوع دینی و ارزشی توجه خوبی داشته باشد در سال جدید از اعتبار خوبی بر اساس ارزیابی هایی که صورت می گیرد برخوردار خواهد شد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان گفت: براساس تاکید مقام عالی وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شورای آموزش و پرورش استان سمنان تمام تاکیدات و فضاهای آموزشی که در اختیار دیگر دستگاه های اجرایی به صورت اجاره بود تا پایان خرداد ماه امسال باید به آموزش و پرورش بازگردانده شود.

وی در پایان علت این کار را کمبود فضای آموزشی در آموزش و پرورش و اجرای طرح جدید نظام آموزشی 3-3-6 در استان سمنان بیان کرد.