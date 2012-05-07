برگزاری 800 ویژه برنامه اردیبهشت مطهر در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالحی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: سفر رهبر انقلاب اسلامی ایران به استان کردستان سفری تاریخی و نقطه عطفی در تاریخ این استان است.

وی افزود: این ایام، ایامی پر برکت، با شکوه و پر از شور و نشاط است که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... برکات بی شماری را برای استان کردستان به ارمغان آورده و آثار و برکات این سفر برای مردم استان باید به خوبی منعکس شود.

رئیس شورای هماهنگی کردستان با بیان اینکه عطر اردیبهشت مطهر، عطری همیشه ماندگار است، ادامه داد: در روز 22 اردیبهشت سال 88 در کردستان دو خورشید طلوع کرد و مردم این استان هم از وجود رهبر انقلاب اسلامی و پس از آن از برکات سفر ایشان بهره برده و اکنون دیگر یکی از استانهای برخوردار کشور است.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به اینکه تاریخ کردستان پس از اردیبهشت مطهر احیا شد، یادآور شد: این ایام فرصت خوبی است تا به ابعاد فرهنگی و اجتماعی سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به این استان توجه بیشتری نشان داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژه برنامه های سومین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان اشاره کرد و گفت: 800 ویژه برنامه اردیبهشت مطهر برای این ایام تدوین شده که با مشارکت مردم و مسئولان در سرتاسر استان به اجرا در می آید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: برگزاری جشنواره موسیقی کردی با حضور استانهای کردستان و کرمانشاه، اجرای گروه های نمایش، همایش پیاده روی خانوادگی، همایش دو هزار نفری علمای شیعه و سنی و جشنواره ورزشی دختران فاطمی از مهمترین برنامه های این ایام است.

حجت الاسلام صالحی همایش تحلیلی سفر مقام معظم رهبری با سه کارگاه تخصصی وحدت اقوام و مذاهب، کردستان یک استان فرهنگی و اشتغال و سرمایه گذاری در کردستان را یکی دیگر از برنامه های ایام سفر مقام معظم رهبری به این استان عنوان کرد.

وی همچنین اظهار داشت: مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س)، نشست تخصصی رسانه و دستاوردهای 22 گولان، برگزاری جنگ شادی و نمایشگاه بصیرت، تجلیل از بانوان کارآفرین نمونه استان، مولودی خوانی، یادواره شهدای روحانی، دیدار با خانواده معظم شهدا، حضور در گلزار شهدا و همایش زن، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از دیگر برنامه های این ایام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان از رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما خواست تا در خصوص انعکاس برکات سفر مقام معظم رهبری تلاش بیشتری کنند و با همکاری مسئولان استان پیگیر مصوبات ان سفر پر خیر و برکت باشند.