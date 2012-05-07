تئاتر قم در فرهنگ کشور تاثیرگذار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آزاد در جلسه کتاب پژوهی با عنوان ” پنج دهه تئاتر در قم“ که ظهر دوشنبه در محل حوزه هنری استان قم برگزار شدT اظهار داشت: تئاتر قم محدود به یک شهر نیست بلکه در تئاتر و هنر دیگر شهرها و استان ها و نیز سطح کشور تاثیر گذاشته است.



وی ادامه داد: هنرمندان قمی همواره در طول دوره های مختلف، با حضور در دیگر شهرها و استان ها نوع اجرا و سبکهای خود را به دیگر شهرها منتقل کرده اند.



کارشناس تئاتر حوزه هنری قم با اشاره به تالیف کتاب " پنج دهه تئاتر در قم" ابراز داشت: تالیف این کتاب می تواند گام موثری در تبیین جایگاه، قدمت و آسیب شناسی برای توسعه این هنر در قم داشته باشد.



آزاد اضافه کرد: حوزه هنری قم اکنون این مقوله را مورد بررسی قرار داده تا به عنوان سندی ماندگار گویای ظرفیت های تئاتر در استان قم باشد.



وی اظهار کرد: در این کتاب همچنین جایگاه فرهنگی تئاتر قم در سطوح ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفت است.



کارشناس تئاتر حوزه هنری قم از زبان به عنوان وسیله و ابزاری برای ارتباط بین انسان‌ها و تمدن‌ها یاد کرد و گفت: بنابراین می‌توان ادعا کرد که هنر به عنوان هویت فرهنگی یک ملت مورد اهمیت است.



وی بهره گیری از تمام حواس در این هنر را مورد توجه قرار داد و عنوان داشت: این مسئله بر اهمیت و مانایی این هنر می‌افزاید.



آزاد با ابراز تأسف از توجه اندک به اتفافات و رویدادهای هنری در قم مورد تصریح کرد: متأسفانه این کم توجهی گاهی از سوی رسانه‌ها نیز مشاهده می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار معرفی ظرفیت‌های تئاتر قم به جامعه و مردم شد و ابراز کرد: نباید از کنار این موضوعات ساده گذشت، اینها سند فرهنگی قم است و باید به آن توجه بیشتری شود.