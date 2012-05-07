سمپاشی درختان شهر قزوین آغاز شد

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات گسترده سمپاشی درختان سطح شهر قزوین با هدف مبارزه با آفات گیاهی و حفظ سلامت و شادابی درختان از امروز 18 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته آغاز شده است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: این سازمان با هدف مبارزه با آفات گیاهی و حفظ سلامت و شادابی درختان، اقدام به سم پاش گسترده در سطح فضای سبز شهر قزوین کرده است.



کاظمی تصریح کرد: این عملیات در سطح گسترده ای آغاز شده و تا 25 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت و عملیات سمپاشی شبانه و از ساعت 22 تا پنج بامداد که تردد شهروندان و خودروها کمتر است انجام می‌ شود.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین یادآورشد: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت رعایت نکات ایمنی و حفظ سلامت و بهداشت مردم از شهروندان درخواست می ‌شود برای جلوگیری از ورود سموم به اماکن مسکونی و صنفی شب هنگام پنجره‌های مشرف به معابر را ببندند.



عملیات سمپاشی درختان سطح شهر همه ساله و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و تراکم آفات به صورت مستمر انجام می شود.