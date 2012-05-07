طرح تجهیز گشتهای نیروی انتظامی در نیشابور اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی نیشابور از اجرای طرح تجهیز گشتهای نیروی انتظامی با هدف سرعت بخشیدن به مأموریت‌ها و افزایش رضایت شهروندان خبر داد.

سرهنگ محمد حسن امیری اظهارکرد: این طرح که در آن موتورسیکلت‌های گشتی کلانتری‌ها تجهیز می‌شوند با اختصاص اعتباری بالغ بر 60 میلیون ریال به اجرا درآمد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: استفاده از وسایل نوین و امکانات پیشرفته قطعا در کاهش جرایم موثر است.

نمایشگاه کتاب " یاد مطهر"در نیشابور بر پا شد

مسئول امور فرهنگی ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری نمایشگاه کتاب " یاد مطهر" در هفته مقام معلم در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان خبر داد.

رمضانعلی بیات گفت: در نمایشگاه کتاب " یاد مطهر" که تا21 اردیبهشت برپاست آثار استاد شهیدمرتضی مطهری در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است.

تیم کوهنوردی ناجا قله قوچ‌گر نیشابور را فتح کرد

تیم کوهنوردی فرماندهی انتظامی نیشابور به قله سه هزار متری قوچ‌گر از توابع روستای گرینه بخش زبرخان صعود کردند.

تیم کوهنوردی فرماندهی انتظامی شهرستان ارتفاعات روستای گرینه در بخش زبرخان به‌سرپرستی سرهنگ امیری و جمعی از معاونان و همکاران را فتح کردند.

کشف 700 میلیون ریال کالای قاچاق در نیشابور

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: پلیس نیشابور از ابتدای سال جاری بیش از 700 میلیون ریال انواع کالای قاچاق کشف کرده و گام‌های موثری را در زمینه برداشته است.

سرهنگ محمدحسن امیری در جلسه‌ مشترک نیروی انتظامی نیشابور با اتحادیه صنف پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان و سودجویان اقتصادی اظهارکرد: متاسفانه امروزه سودجویان اقتصادی با واردات بی‌رویه بسیاری از بدلیجات و اجناس نامرغوب سعی در ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی کشور دارند.

وی اظهار داشت: امروز پلیس با به‌وجود آوردن زمینه برای تولیدکنندگان داخلی نقش مهمی را در تقویت قدرت خودباوری بازی می‌کند.

کشف 72 کیلوگرم تریاک در نیشابور

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و طی یک اقدام پلیسی از یک دستگاه پراید بیش از 72 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط کردند.

محمدحسن امیری افزود: پس از اطلاع مردمی مبنی بر حمل یک محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پراید که از سمت یکی از شهرستان‌های مجاور به سمت نیشابور حرکت می‌کند بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدام به تعقیب خودرو و دستگیری راننده آن کردند.